برنامج خاص لتجهيز معلول لـ صن داونز.. تعرف على الموقف الحالي لـ فتحي وأجايي

الإثنين، 02 مارس 2020 - 11:53

كتب : حسام نور الدين

معلول يهدي قميصه لـ مشجع لـ الأهلي - معلول - الأهلي

أعلن الأهلي برنامجا خاصا لتجهيز ظهيره علي معلول، نجم مواجهة صن داونز في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، لمباراة الإياب في جنوب إفريقيا يوم السبت.

وقال الموقع الرسمي للأهلي إن التونسي سيخضع لبرنامج تأهيلي مصغر من خلال التدريبات المنفردة، للتخلص بشكل نهائي من الألم الذي راوده عقب مواجهة الذهاب في العضلة الأمامية، على أن يكون جاهزا للمشاركة مع الفريق في المران الجماعي خلال ٤٨ ساعة، استعدادا لمباراة العودة أمام صن داونز.

وفي نفس الإطار، يخضع أحمد فتحي لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم الإثنين في جنوب إفريقيا، للتعرف على مدى التحسن في حالته.

أخبار متعلقة
أنشيلوتي: طلبت من الحكم شرح ما فعله فطردني الأهلي يكشف تفاصيل إصابة الثلاثي فتحي ومعلول وأجايي معلول: التسرع سبب إهدار الأهداف في الشوط الأول

وكان فتحي قد تعرض لكدمة خلال مباراة الذهاب، وحصل على راحة أمس الأحد.

وفي المقابل، أكد الجهاز الطبي للأهلي تحسن حالة النيجيري جونيور أجايي الذي عانى من آلام وصفها الموقع الرسمي بـ"البسيطة"، عقب المباراة.

وفي ظل هطول الأمطار بغزارة على بريتوريا التي وصلها الفريق صباح اليوم الإثنين، يعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة جلسة مع ريني فايلر المدير الفني للفريق لاطلاعه على التقرير الشامل الذي أعده سمير عدلي، المدير الإداري عن ملعب التدريب، وكافة الأمور التي سبق أن تم الترتيب لها قبل وصول بعثة الفريق صباح اليوم إلى جنوب إفريقيا.

وتشمل جلسة عبد الحفيظ مع فايلر التأكيد على موعد تدريبات الفريق، وموعد التحرك، وكافة الأمور الخاصة بالجانب الإداري، لتوفير كافة سبل الراحة والاطمئنان للجهاز الفني.

ووصل سمير عدلي قبل بعثة الأهلي بـ24 ساعة، للاطمئنان على الترتيبات التي تمت بالتنسيق مع السفارة المصرية في جنوب إفريقيا.

وكان فايلر، قد أكد على أن موعد السفر مبكرا إلى جنوب إفريقيا جاء بالتشاور والتنسيق بين الجهاز الفني والإداري، وذلك للتعود على الأجواء المناخية ونقص الأوكسجين، وتلافي أي عقبات واجهها الفريق من قبل.

وحدد الجهاز الفني برنامج الفريق في اليوم الأول بعد الوصول إلى جنوب إفريقيا صباح اليوم الاثنين؛ استعدادا لمواجهة صن داونز التي تقام عصر السبت المقبل في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وعقب وصول بعثة الأهلي إلى فندق الإقامة، تناول اللاعبون وجبة الإفطار ثم خلدوا إلى الراحة، قبل تناول وجبة الغداء في الثانية ظهرا.

وحدد الجهاز الفني الرابعة عصرا لتجمع الفريق داخل فندق الإقامة لخوض مران خفيف لتجنب الإرهاق.

اقرأ أيضا

لماذا اختفى ميسي

كرة سلة - الزمالك يدعم صفوفه برباعي أجنبي

المحمدي: أمامنا 11 نهائيا في الدوري

5 انتقالات مجانية متاحة للاعبي فانتازي الدوري المصري قبل انطلاق الدور الثاني

بيكيه: هذا أسوأ ريال مدريد أواجهه في ملعبه.. وراموس يرد: لا أمانع الفوز دائما بهذه الطريقة

علي معلول الأهلي جونيور أجايي أحمد فتحي
نرشح لكم
أخر الأخبار
"ما بيننا حكايات كتير.. ما بيننا مشوار كبير".. رسميا – جلال يعود لـ المقاصة 50 دقيقة | الدوري المصري
كلوب: ميلنر وجوميز جاهزان لمواجهة تشيلسي 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس ليون يطالب بلعب مواجهة يوفنتوس على أرض محايدة بسبب فيروس كورونا 52 دقيقة | أوروبا
الزمالك يتدرب الأربعاء على استاد المنزه 57 دقيقة | إفريقيا
تقرير مغربي: سكرتير كاف يفكر جديا في الاستقالة.. الساعات المقبلة "قد تحمل مفاجآت" 58 دقيقة | إفريقيا
كلوب يعلق على مزاعم إلغاء الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا ساعة | الدوري الإنجليزي
محاولة تقليد لـ جوارديولا انتهت بخسارة لـ سيتيين وبرشلونة ساعة | أوروبا
كاف يعلن موعد وحكام مباراة بيراميدز وزاناكو في إياب ربع نهائي الكونفدرالية ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كل ما حدث في أزمة لقاء الأهلي والزمالك 2 حافلة الزمالك تتحرك.. تعرف على الفريق الذي سيواجه الأهلي 3 شاهد - مرتضى منصور يتحدث عن موقف الزمالك قبل القمة بساعتين 4 الأهلي يكشف.. فرمان من محمود الخطيب بعد أزمة لقاء الزمالك
قد ينال إعجابك