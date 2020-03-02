برنامج خاص لتجهيز معلول لـ صن داونز.. تعرف على الموقف الحالي لـ فتحي وأجايي

أعلن الأهلي برنامجا خاصا لتجهيز ظهيره علي معلول، نجم مواجهة صن داونز في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، لمباراة الإياب في جنوب إفريقيا يوم السبت.

وقال الموقع الرسمي للأهلي إن التونسي سيخضع لبرنامج تأهيلي مصغر من خلال التدريبات المنفردة، للتخلص بشكل نهائي من الألم الذي راوده عقب مواجهة الذهاب في العضلة الأمامية، على أن يكون جاهزا للمشاركة مع الفريق في المران الجماعي خلال ٤٨ ساعة، استعدادا لمباراة العودة أمام صن داونز.

وفي نفس الإطار، يخضع أحمد فتحي لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم الإثنين في جنوب إفريقيا، للتعرف على مدى التحسن في حالته.

وكان فتحي قد تعرض لكدمة خلال مباراة الذهاب، وحصل على راحة أمس الأحد.

وفي المقابل، أكد الجهاز الطبي للأهلي تحسن حالة النيجيري جونيور أجايي الذي عانى من آلام وصفها الموقع الرسمي بـ"البسيطة"، عقب المباراة.

وفي ظل هطول الأمطار بغزارة على بريتوريا التي وصلها الفريق صباح اليوم الإثنين، يعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة جلسة مع ريني فايلر المدير الفني للفريق لاطلاعه على التقرير الشامل الذي أعده سمير عدلي، المدير الإداري عن ملعب التدريب، وكافة الأمور التي سبق أن تم الترتيب لها قبل وصول بعثة الفريق صباح اليوم إلى جنوب إفريقيا.

وتشمل جلسة عبد الحفيظ مع فايلر التأكيد على موعد تدريبات الفريق، وموعد التحرك، وكافة الأمور الخاصة بالجانب الإداري، لتوفير كافة سبل الراحة والاطمئنان للجهاز الفني.

ووصل سمير عدلي قبل بعثة الأهلي بـ24 ساعة، للاطمئنان على الترتيبات التي تمت بالتنسيق مع السفارة المصرية في جنوب إفريقيا.

وكان فايلر، قد أكد على أن موعد السفر مبكرا إلى جنوب إفريقيا جاء بالتشاور والتنسيق بين الجهاز الفني والإداري، وذلك للتعود على الأجواء المناخية ونقص الأوكسجين، وتلافي أي عقبات واجهها الفريق من قبل.

وحدد الجهاز الفني برنامج الفريق في اليوم الأول بعد الوصول إلى جنوب إفريقيا صباح اليوم الاثنين؛ استعدادا لمواجهة صن داونز التي تقام عصر السبت المقبل في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وعقب وصول بعثة الأهلي إلى فندق الإقامة، تناول اللاعبون وجبة الإفطار ثم خلدوا إلى الراحة، قبل تناول وجبة الغداء في الثانية ظهرا.

وحدد الجهاز الفني الرابعة عصرا لتجمع الفريق داخل فندق الإقامة لخوض مران خفيف لتجنب الإرهاق.

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