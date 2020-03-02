موسيماني: لا خيار آخر أمامنا ضد الأهلي.. تعويض الهدفين صعب

الإثنين، 02 مارس 2020 - 11:39

كتب : FilGoal

موسيماني - صن داونز

شدد بيتسو موسيماني المدير الفني لصن داونز الجنوب إفريقي على عدم وجود خيار لفريقه في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا سوى رفع مستواه والتسجيل، ضد الأهلي.

وقال موسيماني في تصريحات لجريدة "كيك أوف": "أظن أننا لعبنا جيدا، لكن تعويض هدفين صعب".

وأردف "علينا رفع مستوانا في بريتوريا، لا خيار آخر أمامنا. علينا التسجيل".

أخبار متعلقة
مؤتمر موسيماني: اللعب في بريتوريا سيكون مختلفا.. اسألوا الوداد والترجي ومازيمبي موسيماني: نحاول إلحاق أونيانجو بمواجهة الأهلي.. وأرضية الملعب سيئة مؤتمر موسيماني: نواجه نادي القرن في الوقت الخاطئ.. ولماذا الجدل حول موعد الإياب؟

وأتم "أبارك للأهلي، هم فريق جيد وكبير. كنا على موعد مع ضغط كبير لكن أظن أننا تعاملنا معه بشكل جيد".

عندما بحث الأهلي عن الحلول أمام صن داونز، لم يجدها إلا مع علي معلول. المارد الأحمر انتصر بثنائية الظهير التونسي.

الأهلي انتصر على صن داونز بثنائية مقابل لا شيء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل مواجهة الإياب يوم السبت المقبل.

ثنائية الأهلي جاءت عن طريق علي معلول في الـ 56 و68.

اقرأ أيضا

لماذا اختفى ميسي

كرة سلة - الزمالك يدعم صفوفه برباعي أجنبي

المحمدي: أمامنا 11 نهائيا في الدوري

5 انتقالات مجانية متاحة للاعبي فانتازي الدوري المصري قبل انطلاق الدور الثاني

بيكيه: هذا أسوأ ريال مدريد أواجهه في ملعبه.. وراموس يرد: لا أمانع الفوز دائما بهذه الطريقة

الأهلي صن داونز في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
"ما بيننا حكايات كتير.. ما بيننا مشوار كبير".. رسميا – جلال يعود لـ المقاصة 50 دقيقة | الدوري المصري
كلوب: ميلنر وجوميز جاهزان لمواجهة تشيلسي 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس ليون يطالب بلعب مواجهة يوفنتوس على أرض محايدة بسبب فيروس كورونا 52 دقيقة | أوروبا
الزمالك يتدرب الأربعاء على استاد المنزه 57 دقيقة | إفريقيا
تقرير مغربي: سكرتير كاف يفكر جديا في الاستقالة.. الساعات المقبلة "قد تحمل مفاجآت" 58 دقيقة | إفريقيا
كلوب يعلق على مزاعم إلغاء الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا ساعة | الدوري الإنجليزي
محاولة تقليد لـ جوارديولا انتهت بخسارة لـ سيتيين وبرشلونة ساعة | أوروبا
كاف يعلن موعد وحكام مباراة بيراميدز وزاناكو في إياب ربع نهائي الكونفدرالية ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كل ما حدث في أزمة لقاء الأهلي والزمالك 2 حافلة الزمالك تتحرك.. تعرف على الفريق الذي سيواجه الأهلي 3 شاهد - مرتضى منصور يتحدث عن موقف الزمالك قبل القمة بساعتين 4 الأهلي يكشف.. فرمان من محمود الخطيب بعد أزمة لقاء الزمالك
قد ينال إعجابك