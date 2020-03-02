موسيماني: لا خيار آخر أمامنا ضد الأهلي.. تعويض الهدفين صعب

شدد بيتسو موسيماني المدير الفني لصن داونز الجنوب إفريقي على عدم وجود خيار لفريقه في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا سوى رفع مستواه والتسجيل، ضد الأهلي.

وقال موسيماني في تصريحات لجريدة "كيك أوف": "أظن أننا لعبنا جيدا، لكن تعويض هدفين صعب".

وأردف "علينا رفع مستوانا في بريتوريا، لا خيار آخر أمامنا. علينا التسجيل".

وأتم "أبارك للأهلي، هم فريق جيد وكبير. كنا على موعد مع ضغط كبير لكن أظن أننا تعاملنا معه بشكل جيد".

عندما بحث الأهلي عن الحلول أمام صن داونز، لم يجدها إلا مع علي معلول. المارد الأحمر انتصر بثنائية الظهير التونسي.

الأهلي انتصر على صن داونز بثنائية مقابل لا شيء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل مواجهة الإياب يوم السبت المقبل.

ثنائية الأهلي جاءت عن طريق علي معلول في الـ 56 و68.

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