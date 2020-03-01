روما ينجو من فخ كالياري في مباراة السبعة أهداف

فاز روما على مضيفه كالياري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في ملعب ساردينيا، بالجولة 26 من الدوري الإيطالي.

نيكولا كالينيتش سجل مرتين لـ روما، فيما أضاف جوستين كلويفرت، وهنريك مخيتاريان الهدفين الثالث والرابع.

بينما سجّل جواو بيدرو مرتين لـ كالياري، فيما أضاف خاستون بيريرو هدفا آخر.

ليرفع روما رصيده إلى 45 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمّد رصيد كالياري عند 32 نقطة في المركز 11.

البرازيلي جواو بيدرو افتتح التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 28.

قبل أن يرد روما بثلاثة أهداف متتالية عن طريق كالينيتش في الدقيقتين 29، و42، وكلويفرت في الدقيقة 64.

إلا أن كالياري عاد في المباراة مجددا بالدقيقة وقلّص الفارق بالدقيقة 75 بواسطة بيريرو.

قبل أن يبتعد مخيتاريان في النتيجة مجددا ويضيف الرابع لـ روما في الدقيقة 81.

الإثارة تواصلت عندما تحصل كالياري على ركلة جزاء في الدقيقة 89، أهدرها جواو بيدرو، لكنها تابعها في الشباك بنجاح.

لكن روما استطاع الحفاظ على تقدمه حتى نهاية المباراة.

اختر التشكيل المثالي للدوري الإيطالي

اقرأ أيضا:

تاريخ فريد لـ بيراميدز

الكشف عن موعد عودة رمضان صبحي

طبيعة إصابة حجازي

إيهاب جلال يتولى تدريب فريقه الأسبق

وليد سليمان يدعم مروان محسن