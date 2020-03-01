تشكيل الكلاسيكو – عودة مارسيلو وكروس لـ ريال مدريد أمام برشلونة

الأحد، 01 مارس 2020 - 20:49

كتب : FilGoal

كاسيميرو - مارسيلو - ريال مدريد - إشبيلية

عاد مارسيلو، وتوني كروس للتشكيل الأساسي لـ ريال مدريد، في مواجهة برشلونة.

ريال مدريد يستقبل غريمه برشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وعاد مارسيلو وكروس لتشكيل ريال مدريد بعد ابتعادهما عن المشاركة أمام مانشستر سيتي منتصف الأسبوع.

أخبار متعلقة
أجندة مارس - ماذا ينتظر ريال مدريد هذا الشهر "الكلاسيكو وسيتي" أجندة مارس - ماذا ينتظر برشلونة هذا الشهر "الكلاسيكو ونابولي" القداحة التي أصابت رأس كارلوس.. أو أجبرت ريال مدريد على احترام بويول الحالة المحيرة لـ كورتوا

فيما يظل الكرواتي لوكا مودريتش، وفيرلان ميندي على مقاعد البدلاء.

وواصل زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد التعويل على الثنائي الهجومي كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال – رافاييل فاران – سيرخيو راموس – مارسيلو

الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – توني كروس - إيسكو

الهجوم: كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور

دكة البدلاء: ألفونس أريولا – إيدير ميليتاو – فيرلان ميندي – لوكا مودريتش – لوكاس فاسكيز – ماريانو دياز – جاريث بيل

اختر التشكيل التاريخي لـ ريال مدريد

اقرأ أيضا:

تاريخ فريد لـ بيراميدز

الكشف عن موعد عودة رمضان صبحي

طبيعة إصابة حجازي

إيهاب جلال يتولى تدريب فريقه الأسبق

وليد سليمان يدعم مروان محسن

ريال مدريد برشلونة الكلاسيكو الدوري الإسباني في إسبانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
على أرضه وبغياب جمهوره.. المصري يتعادل مع بركان في مهمة العشري الأولى 25 دقيقة | إفريقيا
المغرب يعلن الاتجاه لـ "تأجيل كافة الأحداث الرياضية" بسبب الكورونا ساعة | الوطن العربي
مباشر الكلاسيكو - ريال مدريد (0)-(0) برشلونة.. بنزيمة يهدر فرصة خطيرة ساعة | أوروبا
مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: هناك اتجاه لتخفيف العقوبات المفروضة على الأهلي والزمالك ساعة | مصر
روما ينجو من فخ كالياري في مباراة السبعة أهداف 2 ساعة | أوروبا
المحمدي: راضون عما قدمناه ضد سيتي.. وأمامنا 11 نهائيا في الدوري 2 ساعة | المحترفون
تشكيل الكلاسيكو - عودة ألبا لـ برشلونة أمام ريال مدريد 2 ساعة | أوروبا
تشكيل الكلاسيكو – عودة مارسيلو وكروس لـ ريال مدريد أمام برشلونة 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كل ما حدث في أزمة لقاء الأهلي والزمالك 2 حافلة الزمالك تتحرك.. تعرف على الفريق الذي سيواجه الأهلي 3 شاهد - مرتضى منصور يتحدث عن موقف الزمالك قبل القمة بساعتين 4 الأهلي يكشف.. فرمان من محمود الخطيب بعد أزمة لقاء الزمالك
قد ينال إعجابك