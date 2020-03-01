تشكيل الكلاسيكو – عودة مارسيلو وكروس لـ ريال مدريد أمام برشلونة

عاد مارسيلو، وتوني كروس للتشكيل الأساسي لـ ريال مدريد، في مواجهة برشلونة.

ريال مدريد يستقبل غريمه برشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وعاد مارسيلو وكروس لتشكيل ريال مدريد بعد ابتعادهما عن المشاركة أمام مانشستر سيتي منتصف الأسبوع.

فيما يظل الكرواتي لوكا مودريتش، وفيرلان ميندي على مقاعد البدلاء.

وواصل زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد التعويل على الثنائي الهجومي كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال – رافاييل فاران – سيرخيو راموس – مارسيلو

الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – توني كروس - إيسكو

الهجوم: كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور

دكة البدلاء: ألفونس أريولا – إيدير ميليتاو – فيرلان ميندي – لوكا مودريتش – لوكاس فاسكيز – ماريانو دياز – جاريث بيل

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