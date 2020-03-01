تشكيل الكلاسيكو - عودة ألبا لـ برشلونة أمام ريال مدريد

الأحد، 01 مارس 2020 - 20:54

كتب : FilGoal

برشلونة - نابولي - دوري أبطال أوروبا

يبدأ أرتورو فيدال بجان أنطوان جريزمان وليونيل ميسي في هجوم برشلونة أمام ريال مدريد.

أعلن كيكي سيتيين مدرب برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة شهد أيضاعودة جوردي ألبا لمركز الظهير الأيسر بعد شفائه من الإصابة.

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ويخوض برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:

حارس: مارك أندري تير شتيجن.

الدفاع: جوردي ألبا - جيرار بيكيه - صامويل أومتيتي - نيلسون سيميدو.

الوسط: فرينكي دي يونج - سيرخيو بوسكيتس - أرتور ميلو.

الهجوم: أرتورو فيدال - أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي

ويدخل برشلونة المباراة متصدرا لترتيب الدوري بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

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