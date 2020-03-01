بعد طرد وركلتي جزاء.. السنغال تهزم مصر بضربات الترجيح في نصف نهائي البطولة العربية

ودع منتخب مصر، بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاما بعد الخسارة أمام السنغال في نصف النهائي.

وفاز منتخب السنغال على مصر بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام بالسعودية.

منتخب مصر تقدم في الدقيقة الـ56 بعد ركلة جزاء تحصل عليها محمود صابر بعدما تلقى ضربة من بوبكر فال حارس السنغال. وسجلها إبراهيم عادل بنجاح في المرمى مسجلا الأول للفراعنة.

منتخب السنغال اعترض بشدة على ركلة الجزاء، وتحصل كل من ديان لوب ويوسف دابو وبوبكر فال على بطاقات صفراء.

أسود التيرانجا أدركوا التعادل سريعا في الدقيقة الـ59 من كرة ثابتة. نفذها القائد ديان لوب بنجاح في المرمى.

بابي سار يعادل النتيجة لمنتخب #السنغال بتسديدة جميلة من ركلة حرة مباشرة#مصر_السنغال#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/DZFOe4obhO — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 1, 2020

ديان لوب توجه إلى جماهير مصر وأشار لهم بالسكوت بشكل استفزازي. هنا أشهر الحكم بطاقة صفراء جديد للاعب السنغال وطرده من اللقاء.

ديان لوب رفض مغادرة الملعب، واستمر في مشاهدة اللقاء من النفق المؤدي إلى غرف تغيير الملابس. الحكم اعترض في بداية الأمر، ثم اضطر إلى استكماله.

محمود صابر سدد كرة قوية جدا في الدقيقة الـ65، لكنها اصطدمت بالعارضة ولم تسكن الشباك.

وتحصل منتخب مصر على ركلة جزاء جديدة في الدقيقة الـ77 بعد عرقلة قوية على قدم محمد شحاتة، لكن محمود بكري أهدرها هذه المرة وتألق بوبكر فال في التصدي لها.

لاعبو السنغال استمروا في إهدار الوقت، حتى انتهى اللقاء بالتعادل، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، لم ينجح السيد عطية حارس مصر في التصدي لأي ركلة. في المقابل أهدر حسام عبد السلام ركلة خارج المرمى، ليسجل بوبكر فال حارس السنغال آخر ركلة بنجاح، ويتأهل الأسود إلى النهائي بعد الفوز بنتيجة 6-5.

ويلتقي منتخب السنغال في نهائي البطولة مع تونس يوم الخميس المقبل. إذ فازت تونس على المغرب برباعية في نصف النهائي الآخر للبطولة.

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