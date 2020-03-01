أتليتكو يُشهر "سلاح ساؤول السحري" ليتجنب الهزيمة أمام إسبانيول

الأحد، 01 مارس 2020 - 19:08

كتب : FilGoal

ساؤول نييجيز - أتليتكو مدريد

اكتفى أتليتكو مدريد بالتعادل أمام مضيفه إسبانيول بهدفٍ لكل طرف، على ملعب كورنيّا البرات في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

ستيفان سافيتش سجّل بالخطأ في مرماه ليهدي إسبانيول التقدُم، قبل أن يدرك زميله ساؤول نييجيز التعادل لـ أتليتكو مدريد في بداية الشوط الثاني.

ليرفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن إشبيلية صاحب المركز الثالث، وبات مهددا بالتراجع إلى المركز الخامس لو انتصر خيتافي على مايوركا اليوم الأحد.

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فيما رفع إسبانيول رصيده إلى 20 نقطة في المركز 20، بالتساوي مع ليجانيس صاحب المركز 19، وبفارق 5 نقاط عن أقرب مراكز البقاء.

ليكون أتليتكو مدريد قد انتصر مرة واحدة فقط في آخر 13 مباراة خارج ملعبه.

كما عجز أتليتكو عن قهر إسبانيول في كتالونيا للموسم الثالث على التوالي، إذ خسر في الزيارتين السابقتين.

وتعزز السجل المميز لـ ساؤول لاعب أتليتكو الذي لا يخسر أبدا مع أتليتكو ومنتخب إسبانيا كلما هز شباك الخصم.

41 مباراة مختلفة هز فيها ساؤول الشباك مع لاروخا والروخيبلانكوس، ولم يعرف طعم الهزيمة قط.

أتليتكو تأخر في النتيجة بالدقيقة 24 بعد عرضية الصيني وو لي، وإبعاد خاطئ من المونتينجري سافيتش الذي هز شباك زميله يان أوبلاك.

ليسجل سافيتش الهدف العكسي الثالث في مسيرته مع أتليتكو مدريد.

كما وصل عدد الأهداف العكسية لـ أتليتكو مدريد إلى 89 طوال تاريخه في الدوري الإسباني.

الفريق الإسباني العاصمي يحتل الصدارة على هذا الصعيد، بالتساوي مع إسبانيول وريال سوسيداد.

الكتالونيون كادوا أن يضيفوا هدفا ثانيا بتسديدة صاروخية رائعة من فيكتور سانشيز بالدقيقة 33، لكن أوبلاك تصدى قبل أن تقف العارضة في صفه وترد الكرة.

تسديدة بعيدة المدى جديدة من إسبانيول حلت في الدقيقة 43 بواسطة أدريان إمبارابا الذي نفّذ ركلة حرة مباشرة، وأوبلاك واصل التألق وتصدى بنجاح.

مع بداية الشوط الثاني، عاد أتليتكو في المباراة بهدف التعادل الرائع الذي سدده ساؤول بيسارية على الطائر سكنت شباك دييجو لوبيز في الدقيقة 47.

وكاد موراتا أن يتقدّم في النتيجة لـ أتليتكو، لكن كرته ارتدت من القائم بغرابة.

المهاجم الدولي الإسباني الذي خاض مباراته رقم 100 في الدوري الإسباني، غادر الملعب في الدقيقة 63 وترك مكانه لـ دييجو كوستا، لكن الأخير عجز عن تغيير النتيجة.

ليخسر الفريقان نقطتين مهمتين في صراعيهما المنفصلين.

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