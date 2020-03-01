ميرور: سون يقيم بشكل فردي بعيدا عن توتنام بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا

سيتواجد سون هيونج مين لاعب توتنام في إقامة فردية داخلية لمدة أسبوعين بعد عودته من كوريا الجنوبية هذا الأسبوع بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وعاد نجم توتنام صاحب الـ27 عاما إلى كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي ليخضع لجراحة في ذراعه التي تعرضت للكسر ضد أستون فيلا يوم 16 فبراير الماضي.

وأراد سون أن يخضع للجراحة عند نفس الجراح الذي أجرى له جراحة في ذراعه الأيمن منذ 3 أعوام وسافر قبل أن تقرر الحكومة البريطانية فرض عددا من القيود على السفر من وإلى كوريا الجنوبية.

وسيكون اللاعب بعيدا عن مركز تدريبات فريقه لمدة أسبوعين، أملا في محاولة لاستعادة اللياقة واللحاق بموسم الفريق.

وكان مورينيو قد صرح قائلا: "أعتقد أن الأوامر الطبيعية تأتي من السلطات والحكومة، لن أعلق على هذا الأمر لست أحدا ولست متخصصا".

وواصل "حصلت على نصيحة قانونية والنادي كذلك من السلطات، وبالطبع نحن نتبع كل شيء قانوني".

وكان كل من زار تدريبات توتنام يوم السبت قبل مواجهة ولفرهامبتون يوم الأحد، وقع على وثيقة تضمن عدم سفرهم إلى عدة دول أسيوية من ضمنها كوريا الجنوبية في الفترة الأخيرة.

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