ميرور: سون يقيم بشكل فردي بعيدا عن توتنام بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا

الأحد، 01 مارس 2020 - 16:52

كتب : FilGoal

سون يحتفل بهدف توتنام القاتل في أستون فيلا

سيتواجد سون هيونج مين لاعب توتنام في إقامة فردية داخلية لمدة أسبوعين بعد عودته من كوريا الجنوبية هذا الأسبوع بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

سون هيونج مين

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وعاد نجم توتنام صاحب الـ27 عاما إلى كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي ليخضع لجراحة في ذراعه التي تعرضت للكسر ضد أستون فيلا يوم 16 فبراير الماضي.

وأراد سون أن يخضع للجراحة عند نفس الجراح الذي أجرى له جراحة في ذراعه الأيمن منذ 3 أعوام وسافر قبل أن تقرر الحكومة البريطانية فرض عددا من القيود على السفر من وإلى كوريا الجنوبية.

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وسيكون اللاعب بعيدا عن مركز تدريبات فريقه لمدة أسبوعين، أملا في محاولة لاستعادة اللياقة واللحاق بموسم الفريق.

وكان مورينيو قد صرح قائلا: "أعتقد أن الأوامر الطبيعية تأتي من السلطات والحكومة، لن أعلق على هذا الأمر لست أحدا ولست متخصصا".

وواصل "حصلت على نصيحة قانونية والنادي كذلك من السلطات، وبالطبع نحن نتبع كل شيء قانوني".

وكان كل من زار تدريبات توتنام يوم السبت قبل مواجهة ولفرهامبتون يوم الأحد، وقع على وثيقة تضمن عدم سفرهم إلى عدة دول أسيوية من ضمنها كوريا الجنوبية في الفترة الأخيرة.

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