الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في جنوب إفريقيا

يترأس محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بعثة فريق كرة القدم المتجهة إلى جنوب إفريقيا مساء اليوم الأحد استعدادا لمواجهة صن داونز.

وتغادر بعثة الأهلي في الحادية عشرة ونصف من مساء اليوم الأحد إلى جنوب إفريقيا، ويلعب الأهلي أمام صن داونز في الثالثة من عصر السبت المقبل.

وجاء ترأس الخطيب لبعثة الفريق نظرا لأهمية اللقاء الحاسم والمرتقب في مسيرة الفريق الإفريقية وتأكيدا على توفير كل الدعم والمساندة للاعبين والجهاز الفني في هذه المحطة الفاصلة.

وكان الأهلي قد تغلب على صن داونز بهدفين دون رد في ذهاب ربع النهائي.

وحرص الخطيب على إجراء اتصال هاتفي بالطبيب المعالج له من أجل استشارته بشأن السفر إلى جنوب إفريقيا في ظل استمرار معاناته من آلام الظهر.

ويأتي ذلك نظرا لطول رحلة السفر إلى جوهانسبرج والتي تستغرق 8 ساعات تقريبا بالإضافة للوقت الذي يحتاجه للانتقال بعدها من العاصمة إلى مدينة بريتوريا.

ونصح الطبيب المعالج، رئيس الأهلي بارتداء الحزام الطبي طوال فترة الرحلة لتقليل آلام الظهر.

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