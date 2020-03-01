أجندة مارس - الزمالك يصطدم بالترجي و4 مباريات محلية

عدة مباريات قوية تنتظر حامل لقب كأس مصر في شهر مارس، من بينها مباراة مرتقبة ضد الترجي التونسي.

مباريات الزمالك خلال شهر مارس سيكون أصعب خصم فيها محليا هو المصري بالإضافة لمباراة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحارب رجال باتريس كارتيرون في أكثر من بطولة على مدار الموسم، في شهر مارس سيلعب في بطولتين، الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

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ويستعرض FilGoal.com مباريات الزمالك في شهر مارس.

وجاءت مباريات الفارس الأبيض على النحو التالي:-

الزمالك يذهب إلى تونس لملاقاة الترجي في إياب ربع نهائي دوري الابطال منتشيا بالفوز 3-1 في القاهرة يوم الجمعة.





















































































































































































































































































































































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