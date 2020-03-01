أجندة مارس - الأهلي يلاقي صن داونز وفرق منتصف الجدول

أمام الأهلي حامل لقب الدوري المصري عدة مباريات قوية في شهر مارس من بينها صن داونز.

مباريات الأهلي خلال شهر مارس سيكون أصعب خصم فيها محليا سموحة وإنبي والإنتاج الحربي بالإضافة لمباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحارب رجال ريني فايلر في أكثر من بطولة على مدار الموسم، في شهر مارس سيلعب في بطولتين، الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

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ويستعرض FilGoal.com مباريات الأهلي في شهر مارس.

وجاءت مباريات المارد الأحمر على النحو التالي:-

الأهلي يذهب إلى جنوب إفريقيا لملاقاة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري الابطال منتشيا بالفوز 2-0 في القاهرة يوم السبت.

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