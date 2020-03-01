الأهلي يطمئن على كافة الترتيبات قبل السفر إلى جنوب إفريقيا.. وحجز ملعب الجامعة للتدريب

أجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اتصالا هاتفيا بسمير عدلي المدير الإداري المتواجد في جنوب إفريقيا للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة البعثة في بريتوريا.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل بعد الفوز ذهابا بهدفين دون رد.

وأوضح عبد الحفيظ أن عدلي طمأنه على كافة الإجراءات التنظيمية قبل وصول بعثة الأهلي خاصة ما يتعلق بحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقالات.

وتغادر بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا في الحادية عشرة والنصف مساء اليوم الأحد إلى جنوب إفريقيا.

ويخوض الأهلي تدريباته على ملعب الجامعة في بريتوريا بعد أن تم حجز الملعب.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب لوكاس موريبي الذي يحتضن اللقاء أحد تدريبات الأهلي وفقا للائحة الاتحاد الإفريقي.

ويصل الأهلي إلى جنوب إفريقيا بنفس قائمة مباراة الذهاب لخوض المباراة المرتقبة في الثالثة من عصر السبت.

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