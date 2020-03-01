رونالدو: 1000 مباراة؟ إنجاز جيد لكنني أطمح للعب مئات من المباريات الإضافية

قال كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس إن مشاركته في 1000 مباراة على مدار مسيرته أمر جيد بالنسبة له لأنه يظهر التزامه بالعمل الشاق والموهبة التي لديه، لكنه يطمح للعب المزيد من المواجهات.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وصرح النجم البرتغالي عبر شبكة "سكاي سبورتس" قائلا: "إنه إنجاز جيد، 1000 مباراة تعني أن الإخلاص والعمل الشاق والموهبة يؤتون ثمارهم".

وأضاف "ليس سهلا أن تلعب 1000 مباراة وأنت في عمر الـ35، أشعر بسعادة كبيرة إنه أمر رائع لكنني آمل أن ألعب المزيد من مئات المباريات".

وواصل "إنه أمر جيد ورقم جيد لكن أهم شيء كان الفوز بالمباراة وأن نتصدر الدوري".

وأكمل "أنا في أفضل فريق في إيطاليا وألعب بجانب أفضل اللاعبين، أشعر بسعادة وفزنا بالألقاب في الموسم الماضي، وهذا العام آمل أن نكرر الأمر".

وأتم "انضممت إلى يوفنتوس لأسجل الأهداف وأن أقدم أفضل ما لدي، أشعر بسعادة كبيرة".

رونالدو وصل يوم السبت إلى 1000 مباراة في الملاعب، حينما شارك ضد سبال في فوز فريقه بنتيجة 2-1 وسجل هدفا.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة خلف لاتسيو المتصدر بفارق نقطتين.

رونالدو لعب بقميص يوفنتوس منذ انضمامه له في صيف 2018 في 74 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 53 هدفا وصنع 13 آخرين.

وانضم صاحب الـ35 عاما إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد بمبلغ 117 مليون يورو.

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