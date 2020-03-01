رونالدو: 1000 مباراة؟ إنجاز جيد لكنني أطمح للعب مئات من المباريات الإضافية

الأحد، 01 مارس 2020 - 12:03

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس

قال كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس إن مشاركته في 1000 مباراة على مدار مسيرته أمر جيد بالنسبة له لأنه يظهر التزامه بالعمل الشاق والموهبة التي لديه، لكنه يطمح للعب المزيد من المواجهات.

وصرح النجم البرتغالي عبر شبكة "سكاي سبورتس" قائلا: "إنه إنجاز جيد، 1000 مباراة تعني أن الإخلاص والعمل الشاق والموهبة يؤتون ثمارهم".

وأضاف "ليس سهلا أن تلعب 1000 مباراة وأنت في عمر الـ35، أشعر بسعادة كبيرة إنه أمر رائع لكنني آمل أن ألعب المزيد من مئات المباريات".

أخبار متعلقة
رونالدو: لا أطيق صبرا حتى أواجه ليون.. سنتأهل في دوري الأبطال فان باستن: القائلون إن رونالدو أفضل من ميسي لا يفقهون شيئا في كرة القدم رونالدو: ليس لطيفا ألا يتواجد أي مشجع في الملعب ولكن الصحة أولا

وواصل "إنه أمر جيد ورقم جيد لكن أهم شيء كان الفوز بالمباراة وأن نتصدر الدوري".

وأكمل "أنا في أفضل فريق في إيطاليا وألعب بجانب أفضل اللاعبين، أشعر بسعادة وفزنا بالألقاب في الموسم الماضي، وهذا العام آمل أن نكرر الأمر".

وأتم "انضممت إلى يوفنتوس لأسجل الأهداف وأن أقدم أفضل ما لدي، أشعر بسعادة كبيرة".

رونالدو وصل يوم السبت إلى 1000 مباراة في الملاعب، حينما شارك ضد سبال في فوز فريقه بنتيجة 2-1 وسجل هدفا.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة خلف لاتسيو المتصدر بفارق نقطتين.

رونالدو لعب بقميص يوفنتوس منذ انضمامه له في صيف 2018 في 74 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 53 هدفا وصنع 13 آخرين.

وانضم صاحب الـ35 عاما إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد بمبلغ 117 مليون يورو.

اقرأ أيضا:

معلول "ملك الحلول"

معلول يتحدث بعد ثنائيته الرائعة

مرسي يسجل وحجازي يُصاب في صدام المصريين

أغرب واقعة في تاريخ ألمانيا؟

مفاجأة مدوية في قائمة ريال مدريد للكلاسيكو

في إيطاليا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
في الكونفدرالية - عبد الله السعيد وتراوري يقودان بيراميدز أمام زاناكو دقيقة | الدوري المصري
هل يحقق المصريون والمغاربة ما لم يحدث في تاريخ دوري أبطال إفريقيا 18 دقيقة | إفريقيا
بعد أحداث هوفنهايم.. رئيس بايرن: علينا منع هذه المجموعة من دخول الملاعب نهائيا 19 دقيقة | أوروبا
نابولي: كان يجب خوض مواجهة إنتر ويوفنتوس بدلا من الكأس 43 دقيقة | أوروبا
تقرير: سان جيرمان يستعد للتحرك من أجل ضم سانشو 44 دقيقة | أوروبا
إنتر: تأجيل مواجهة يوفنتوس مجازفة قد تؤدي لعدم اكتمال موسم الدوري الإيطالي 56 دقيقة | أوروبا
كلوب: لا أشعر بالإحباط بسبب ضياع حلم لقب الدوري بلا هزيمة ساعة | الدوري الإنجليزي
رئيس رابطة الدوري الإيطالي: إنتر من رفض مواجهة يوفنتوس الإثنين.. على الجميع تحمل مسؤولياته ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كل ما حدث في أزمة لقاء الأهلي والزمالك 2 حافلة الزمالك تتحرك.. تعرف على الفريق الذي سيواجه الأهلي 3 شاهد - مرتضى منصور يتحدث عن موقف الزمالك قبل القمة بساعتين 4 الأهلي يكشف.. فرمان من محمود الخطيب بعد أزمة لقاء الزمالك
قد ينال إعجابك