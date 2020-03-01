تقرير: ولفرهامبتون جدد اهتمامه بضم كيسي

الأحد، 01 مارس 2020 - 11:34

كتب : FilGoal

فرانك كيسي

اقترب نادي ولفرهامبتون من الحصول على خدمات فرانك كيسي لاعب وسط ميلان وفقا لتقرير نشرته موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي.

وقال التقرير إن نونو إسبريتو سانتو مدرب ولفرهامبتون معجب للغاية بخدمات الدولي الإيفواري صاحب الـ23 عاما، رغم أن جون مارشال رئيس قسم الانتدابات في النادي الإنجليزي قال في وقت سابق إن فريقه يمتلك عددا كافيا من اللاعبين في وسط الملعب.

النادي الإنجليزي رفض التحرك لضم كيسي في يناير الماضي رغم أنه كان متاحا، وأشار التقرير إلى أن ولفرهامبتون جدد اهتمامه باللاعب، ربما لأن هناك لاعب وسط في الفريق قد يخرج في الصيف.

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ويمتلك ولفرهامبتون في خط الوسط كل من روبن نيفيز ولياندر ديندونكر ورومان سايس وجواو موتينيو ومورجان جيبس وايت وينز ليوديك وبرونو جورداو ومينج يانج يانج.

وانضم كيسي إلى ميلان قادما من أتالانتا في صيف 2019 بمبلغ 24 مليون يورو ويمتد عقده الحالي حتى صيف عام 2022.

وشارك صاحب الـ23 عاما خلال الموسم الجاري في 24 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع هدفين.

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