نابولي يتجاوز تورينو ويحقق ما لم يحدث هذا الموسم

السبت، 29 فبراير 2020 - 23:56

كتب : FilGoal

كوستاس مانولاس - نابولي - تورينو

فاز نابولي على ضيفه تورينو بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب سان باولو، بالجولة 26 من الدوري الإيطالي.

كوستاس مانولاس، وجيوفاني دي لورنزو سجلا هدفي نابولي، فيما سجّل سيموني إديرا هدف تورينو الوحيد.

ليرفع نابولي رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس، فيما تجمّد رصيد تورينو عند 27 نقطة في المركز 15.

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وحقق نابولي الفوز في 3 مباريات متتالية بالدوري الإيطالي لأول مرة هذا الموسم.

فيما تواصل عجز تورينو عن الفوز على أرض نابولي، إذ يرجع انتصاره الأخير في مدينة الجنوب الإيطالي إلى مايو 2009 بهدفين مقابل هدف واحد.

اليوناني مانولاس افتتح التسجيل لـ نابولي في الدقيقة 19 بضربة رأسية بعد ركلة حرة نفذها لورنزو إنسيني.

نابولي انتظر حتى الدقيقة 82 ليضيف الهدف الثاني بواسطة الظهير الأيمن دي لورنزو بعد تمريرة رائعة من دريس ميرتنز الهداف التاريخي للنادي.

فيما سجّل إديرا هدف تورينو الوحيد في الدقيقة الأخيرة للمباراة، هدفٌ كان متأخرا للغاية.

وشهد الدوري الإيطالي تأجيل 5 مباريات من الجولة 26، بسبب تفشي وباء كورونا في عدة مدن إيطالية.

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