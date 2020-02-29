الأهلي: استبعاد كهربا ورمضان من مواجهة صن دوانز.. والسفر لجنوب إفريقيا بـ20 لاعبا

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن غياب رمضان صبحي محمود عبد المنعم "كهربا" من مواجهة الإياب ضد صن داونز.

وفاز الأهلي على صن داونز الجنوب إفريقي بثنائية دون رد ضمن ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة.

ويسافر الأهلي إلى جنوب إفريقيا غدا الأحد، من أجل خوض مباراة العودة يوم السبت المقبل.

وقال عبد الحفيظ لقناة TEN: "نسافر إلى جنوب إفريقيا بقائمة مباراة الذهاب التي ضمت 20 لاعبا".

وأضاف "مواجهة العودة أمام صن داونز ستكون مختلفة تماما عن الذهاب والفوز بثنائية نتيجة إيجابية اعتقد أنها مطمئنة ولكن اللقاء هناك سيكون صعب ونستعد له بقوة".

وأتم "تم الاستقرار على سفر الفريق مبكرا لجنوب إفريقيا للتأقلم على الأجواء وخاصة مع نقص الأكسجين".

وكانت قائمة الأهلي لمواجهة الذهاب ضد صن داونز كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

في الدفاع: محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - أحمد فتحي - محمد هاني

في الوسط: وليد سليمان - حسين الشحات - أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ - جيرالدو

في الهجوم: مروان محسن - أليو بادجي - جونيور أجايي

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