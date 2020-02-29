في غياب نيمار.. سان جيرمان يعاقب ديجون

السبت، 29 فبراير 2020 - 20:42

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان

اكتسح باريس سان جيرمان ضيفه ديجون بأربعة أهداف دون رد على ملعب حديقة الأمراء، في الجولة 27 من الدوري الفرنسي.

بابلو سارابيا، وماورو إيكاردي، وكيليان مبابي (مرتين) سجلوا أهداف باريس سان جيرمان الأربعة.

ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 68 نقطة في المركز الأول، ويتجمّد رصيد ديجون عند 27 نقطة في المركز 17.

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وغاب نيمار جونيور عن المباراة للإيقاف بعد طرده في المباراة السابقة أمام بوردو.

فيما ثأر زملاؤه من هزيمة الدور الأول بهدفين مقابل هدف واحد بشهر نوفمبر الماضي.

انتصار ديجون وقتها كان تاريخيا، إذ يعد الفوز الوحيد له على حساب باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي.

بالعودة لمباراة الجولة 27، فقد تقدّم باريس سان جيرمان منذ الدقيقة الثالثة بتسديدة الإسباني سارابيا.

وانتظر باريس سان جيرمان حتى الدقيقة 74 ليضيف الهدف الثاني بواسطة مبابي الذي تلقى تمريرة مميزة من الألماني يوليان دراكسلار، وراوغ الحارس وأودعها الشباك.

الأرجنتيني إيكاردي دخل بديلا لـ إدينسون كافاني في الدقيقة 71، واحتاج 6 دقائق فقط حتى يسجل الهدف الثالث بعد تمريرة مبابي.

فيما اختتم مبابي الأهداف في الدقيقة الأخيرة، ليقفز إلى صدارة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 17 هدفا، متفوقا على وسام بن يدر مهاجم موناكو صاحب الـ16 هدفا.

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باريس سان جيرمان ديجون الدوري الفرنسي
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