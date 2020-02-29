رومينيجه: أشعر بالعار.. إنه يوم أسود على كرة القدم

شن كارل هانتس رومينيجه الرئيس التنفيذي لـ بايرن ميونيخ، هجوما عنيفا على جماهيره التي تسببت في أزمة كبيرة خلال مباراة هوفنهايم.

بايرن ميونيخ فاز 6-0 على مضيفه هوفنهايم في الجولة 24 من الدوري الألماني، مباراة كادت أن تُلغى بسبب لافتات مسيئة من جماهير بايرن في حق ديتمار هوب مالك نادي هوفنهايم.

وصرّح رومينيجه بعد اللقاء: "أشعر بالعار، يتوجب عليّ الاعتذار لـ ديتمار هوب، إنها واقعة لا يمكن تبريرها. سنتعامل مع الأمر بالقوة والحدة اللازمتين".

وأضاف: "علينا أن ننهي مثل هذه التصرفات، يجب إطلاق حملة مشتركة للقضاء على مثل هذه الأقليات في المدرجات".

وواصل: "إنه يوم أسود على كرة القدم. هؤلاء الأشخاص الذين كشفوا عن أنفسهم اليوم، هم أعداء كرة القدم، بايرن ميونيخ ليس ناديهم".

فيما عبّر حسن صالحميدزيتش المدير الرياضي لـ بايرن ميونيخ، عن أسفه: "حققنا انتصارين في أسبوع تزامنا مع الذكرى 120 لتأسيس النادي، كان من الممكن أن تكون فترة مثالية لنا، لكنه يوم حزين ومُخجل".

وأضاف في حزم: "الكراهية ليس لها مكان في كرة القدم أو المجتمع. سنحلل ما حدث وسنُصدر رد فعل".

ماذا حدث

جماهير بايرن ميونيخ التي ارتحلت إلى ملعب راين نيكار أرينا، رفعت لافتات عدائية في حق ديتمار هوب مالك هوفنهايم، مما تسبب في إيقاف المباراة مرتين، وكاد يتسبب في إلغائها.

الأزمة بدأت في الدقيقة 67 بعد أن سجّل بايرن أهدافه الستة، عندما أشهرت جماهير بايرن لافتة نعتت فيها هوب بـ "ابن العاهرة".

ليقوم الحكم كريستيان دينجرت بإيقاف المباراة لمدة 3 دقائق، قبل أن تُستأنف مجددا.

لكن 7 دقائق فقط مرت، وعاد دينجرت لإيقاف المباراة مجددا بسبب ظهور لافتة مسيئة أخرى في حق مالك هوفنهايم.

ليتجه لاعبو بايرن، ومدربهم هانز ديتر فليك، ومساعده هيرمان جيرلاند، وحسن صالحميدزيتش المدير الرياضي لـ بايرن، نحو مدرج جماهيرهم لمحاولة تهدئتهم، محاولت باءت بالفشل.

المباراة هُددت بشكل بالغ بعد أن انسحب طاقم التحكيم ولاعبو الفريقين من الملعب بالكامل.

وبعد 15 دقيقة من توقف المباراة، هبط كل المعنيين إلى أرض الملعب لاستكمال المباراة في واحدٍ من أغرب المشاهد بتاريخ الكرة الألمانية.

اللاعبون وبعد أن تأكدوا من أن الفارق يصعب تعويضه، اتفقوا على التوقف عن اللعب اعتراضا على سلوك الجماهير، ودعما للمالك.

ليستكمل الحكم الدقائق العشر المتبقية في مشهد قضاه اللاعبون في التحدث والتلاعب بالكرات فيما بينهم، وسط سيل من التصفيق بواسطة جمهور هوفنهايم الحاضر.

فيما وقف كارل هاينتس رومينيجه الرئيس التنفيذي لـ بايرن ميونيخ، إلى جوار هوب على الخط الجانبي للملعب، يتابعان المشهد العجيب، ويصفقان مع الجماهير.

من هو ديتمار هوب؟

هوب (79 عاما) ملياردير ألماني يرجع له الفضل في نهضة هوفنهايم.

النادي الحديث تسلّق من القسم الخامس وصولا إلى القسم الأول في وقتٍ قصير، بفضل الاستثمارات العملاقة لـ هوب مالك النادي منذ مطلع الألفية الجديدة.

هذا الاستثمار الرأسمالي من هوب، لا يحظى بشعبية كبيرة في ألمانيا، إذ ترجع ملكية أغلب الأندية إلى الأعضاء.

ولذا تعرّض هوب لكثير من الاستهجان من جماهير الفرق الأخرى في السنوات الماضية، وربما الواقعة الأشهر حدثت في سبتمبر 2018 بواسطة جماهير بوروسيا دورتموند.

مناصرو الفريق الأصفر رفعوا وقتها لافتة مرسومة لوجه هوب الذي صوَّر في صورة هدف لطلقة نارية، وكانت اللافتة مصحوبة بجملة “Hasta la vista Hopp!” في محاكاة للعبارة السينمائية الشهيرة لـ أرنولد شوارزنيجر في سلسلة Terminator.

عودة إلى كرة القدم

بالرجوع إلى كرة القدم التي أخذت قدرا ضئيلا من الاهتمام في هذا اللقاء، فقد سجّل سيرجي جنابري، ويوشوا كيميتش، ويوشوا زيركزي، وفيليبي كوتينيو (مرتين)، وليون جوريتسكا في الدقائق 2، و7، و15، و33، و47، و62.

ليرفع بايرن رصيده إلى 52 نقطة في المركز الأول بالدوري الألماني، فيما تجمّد رصيد هوفنهايم عند 34 نقطة في المركز الثامن.

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