قائمة برشلونة - عودة جوردي ألبا لمواجهة ريال مدريد

دعم جوردي ألبا دفاع برشلونة قبل مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة ضم اللاعب لصفوف الفريق عقب تلقيه الموافقة الطبية وكذلك يتواجد جيرار بيكيه بعدما تعرض لإصابة في الكاحل بمباراة نابولي في دوري الأبطال.

وتدعم عودة ألبا لصفوف البلاوجرانا صفوف الفريق على المستوى الأوروبي بعدما صار في موقف صعب بسبب الإيقافات والإصابات التي تضرب صفوفه مؤخرا (طالع التفاصيل).

ويتواصل غياب لويس سواريز وعثمان ديمبيلي وسيرجي روبرتو بسبب الإصابة.

وانضم المهاجم الشاب أليكس كولادو سجل 5 أهداف وصنع 4 في دوري الدرجة الثالثة الإسبانية خلال 23 مباراة الموسم الجاري.

وشارك اللاعب البالغ 20 عاما لمدة 5 دقائق أمام فالنسيا في الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني.

وجاءت قائمة برشونة والتي ضمت 18 لاعبا كالآتي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن – نيتو

الدفاع: نيلسون سيميدو – جيرار بيكيه – صامويل أومتيتي – كليمون لونجليه – جوردي ألبا – فيربو جونيور.

الوسط: إيفان راكيتيتش – سيرخيو بوسكيتس – أرتور – فيرنيكي دي يونج – أرتورو فيدال

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – مارتين برايثوايت – أليكس كولادو – أنسو فاتي.

واستغل برشلونة تعثر ريال مدريد في آخر مباراتين وانفرد بصدارة الدوري الإسباني برصيد 55 بفارق نقطتين عن الملكي.

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