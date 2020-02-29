وليد أزارو يسجل هدفين في أول 5 دقائق أمام أبها

السبت، 29 فبراير 2020 - 17:33

كتب : FilGoal

وليد أزارو مع الاتفاق أمام الفيصلي

سجل وليد أزارو مهاجم الأهلي المٌعار إلى نادي الاتفاق، هدفين في أول خمس دقائق من اللقاء أمام أبها.

وأحرز أزارو الهدف الأول في الدقيقة الثالثة. ركنية من الجهة اليمنى، قابلها أزارو برأسية رائعة في المرمى.

وفي الدقيقة الخامسة، أضاف المهاجم المغربي هدفا ثانيا بعد عرضية من الجهة اليمنى، استلمها بصدره واستدار ليسدد بشكل رائع في المرمى.

الهدف هو الثالث لصاحب الـ24 عاما في مباراته الخامسة بدوري الأمير محمد بن سلمان السعودي.

ويقضي أزارو النصف الثاني من الموسم الجاري، معارا إلى الاتفاق من الأهلي.

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وليد أزارو الاتفاق أبها الأهلي
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