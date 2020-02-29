وليد أزارو يسجل هدفين في أول 5 دقائق أمام أبها
السبت، 29 فبراير 2020 - 17:33
كتب : FilGoal
سجل وليد أزارو مهاجم الأهلي المٌعار إلى نادي الاتفاق، هدفين في أول خمس دقائق من اللقاء أمام أبها.
وليد أزارو
النادي : الاتفاق
وأحرز أزارو الهدف الأول في الدقيقة الثالثة. ركنية من الجهة اليمنى، قابلها أزارو برأسية رائعة في المرمى.
هدف أزارو الأول في شباك أبها 🎥pic.twitter.com/LR86ZYSPQX— FilGoal (@FilGoal) February 29, 2020
وفي الدقيقة الخامسة، أضاف المهاجم المغربي هدفا ثانيا بعد عرضية من الجهة اليمنى، استلمها بصدره واستدار ليسدد بشكل رائع في المرمى.
د5’هدف للاتفاق! ⚽#وليد_ازارو يضيف الثاني#الاتفاق 2 : 0 #ابها#الاتفاق_ابها
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/RuI9CfdgGI— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 29, 2020
الهدف هو الثالث لصاحب الـ24 عاما في مباراته الخامسة بدوري الأمير محمد بن سلمان السعودي.
ويقضي أزارو النصف الثاني من الموسم الجاري، معارا إلى الاتفاق من الأهلي.
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