أحمد جلال إبراهيم رئيسا لبعثة الزمالك في تونس

السبت، 29 فبراير 2020 - 19:31

كتب : FilGoal

حازم إمام - شيكابالا - الزمالك - الترجي - دوري أبطال إفريقيا

قرر مجلس إدارة الزمالك، تكليف أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس المجلس، برئاسة بعثة الزمالك المسافرة إلى تونس.

الزمالك يحل ضيفا على الترجي في رادس يوم 6 مارس المقبل، بإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويغادر القاهرة صباح غدا الأحد، هاني زادة عضو مجلس الإدارة، إلى تونس لترتيب استقبال البعثة.

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ويرافق زادة الثنائي أيمن حافظ المنسق العام للفريق، ومحمد بدر المدير المالي.

وفاز الزمالك في الذهاب أمس الجمعة على استاد القاهرة بنتيجة 3-1، في نتيجة كربونية لانتصاره على الترجي بكأس السوبر الإفريقي بوقتٍ سابق من هذا الشهر.

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