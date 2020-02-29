أحمد جلال إبراهيم رئيسا لبعثة الزمالك في تونس

قرر مجلس إدارة الزمالك، تكليف أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس المجلس، برئاسة بعثة الزمالك المسافرة إلى تونس.

الزمالك يحل ضيفا على الترجي في رادس يوم 6 مارس المقبل، بإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويغادر القاهرة صباح غدا الأحد، هاني زادة عضو مجلس الإدارة، إلى تونس لترتيب استقبال البعثة.

ويرافق زادة الثنائي أيمن حافظ المنسق العام للفريق، ومحمد بدر المدير المالي.

وفاز الزمالك في الذهاب أمس الجمعة على استاد القاهرة بنتيجة 3-1، في نتيجة كربونية لانتصاره على الترجي بكأس السوبر الإفريقي بوقتٍ سابق من هذا الشهر.

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