تشكيل صن داونز – فيلاكازي يقود الهجوم أمام الأهلي

السبت، 29 فبراير 2020 - 17:06

كتب : FilGoal

صن داونز

يقود سيبوسيسو فيلاكازي هجوم ماميلودي صن داونز أمام النادي الأهلي، فيما يحرس دينيس أونيانجو حراسة المرمى.

أعلن بيتسو موسيماني مدرب صن داونز، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل صن داونز شهد تواجد دينيس أونيانجو في حراسة المرمى، فيما يقود هلومفو كيكانا وسط الملعب.

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وجاء تشكيل صن داونز كالتالي:

حارس: دينيس أونيانجو.

الدفاع: موسى ليبوسا – ريكاردو ناسيمينتو – وأين أرينديسي – مودجيكا ماديشا.

الوسط: أندييلي جالي – هلومفو كيكانا.

أمامهم: سيمبا زواني – ليبوهانت مابوي.

أمامهم: جاستون سيرينو.

الهجوم: سيبوسيسو فيلاكازي.

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