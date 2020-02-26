بعد طرد فيدال وإنذار بوسكيتس.. برشلونة يستضيف نابولي بـ 13 لاعبا في الإياب

الأربعاء، 26 فبراير 2020 - 00:33

كتب : FilGoal

أرتورو فيدال - نابولي - برشلونة

تلقي برشلونة ضربة قوية قبل أسابيع من خوض مباراة الإياب أمام نابولي في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1 بين الفريقين على ملعب سان باولو والإياب في 18 مارس المقبل.

سيرخيو بوسكيتس حصل على إنذار في بداية الشوط الثاني بعد تدخل قوي على دريس ميرتينز يغيب بسببه عن مباراة الإياب.

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فيما تعرض أرتورو فيدال للطرد بعد حصوله على إنذارين في ثواني معدودة عقب تدخله على ماريو روي ومن ثم الاعتراض على الحكم فيليكس بريش في الدقيقة 87.

وأصبح كيكي سيتيين في مأزق إذ سيخوض مباراة الإياب بدون لاعب ارتكاز دفاعي وقد يعتمد وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية على فيرنيكي دي يونج في شغل المركز.

وبات أيضا كل من ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان مهددان بالغياب لاحقا حال حصل إحداهما على بطاقة صفراء في لقاء الإياب فسيغيبان عن مباراة ذهاب ربع النهائي.

وينتظر برشلونة تحديد موقف جيرار بيكيه من الإصابة بعدما فشل في استكمال الدقائق الأخيرة من اللقاء وحل بدلا منه الفرنسي كليمون لونجليه.

حينها سيتعمد كيكي سيتين على 13 لاعبا من قوام الفريق الأول في مباراة الإياب من دوري الأبطال بالإضافة لمجموعة من لاعبي الفريق الثاني لاستكمال القائمة.

وتأتي قائمة الفريق الأول برشلونة المقيدة أوروبيا والتي يحق لها خوض مباراة الإياب دون المصابين والموقوفين كالآتي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - نيتو

الدفاع: نيلسون سميديو - جيرار بيكيه - كيلمون لونجليه - صامويل أومتيتي - جونيور فيربو.

الوسط: إيفان راكيتيتش - أرتور - فيرنيكي دي يونج.

الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - أنسو فاتي.

فيما لن يتواجد الوافد الجديد الدنماركي مارتين برايثوايت لعدم قيده في البطولة الأوروبية عقد انضمامه قادما من ليجانيس.

ويغيب عن برشلونة بسبب الإصابة كل من: جوردي ألبا - سيرجي روبرتو - عثمان ديمبيلي - لويس سواريز.

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