مؤتمر تشاتشيتش: بيراميدز في زامبيا للتأهل.. ودرسنا المنافس جيدا

يعتقد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز أن الأجواء في زامبيا تساعد الفريق على التأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

بيراميدز يحل ضيفا على زاناكو الزامبي ذهابا وفي الإياب الأحد المقبل يستضيفه في أول تجربة بالأدوار الإقصائية المتقدمة للفريق المصري في تاريخه قاريا.

أوضح تشاتشيتش في مؤتمر صحفي "الأجواء جيدة والإقامة كذلك، والفريق جاهز لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على إكمال المهمة في الإياب والعبور لنصف النهائي البطولة التي يأمل في التتويج بلقبها وتحقيق إنجازا تاريخيا".

وتابع الكرواتي "الإدارة وفرت كل شيء للفريق من أجل إراحة البعثة وتحقيق الهدف الرئيسي والعودة بنتيجة جيدة من زامبيا، إذ وفرت طائرة خاصة للبعثة بجانب فندق على أعلى مستوى وملاعب تدريب، وكلها أمور تجعل الفريق يلعب بكل قوة".

وأشاد بملعب المباراة استاد هيثرو والذي يتسع لحوالي 70 ألف متفرج "أرضيته جيدة للغاية وتساعد لاعبي بيراميدز على تقديم مستواهم الطبيعي، والاستقبال مميز كذلك للبعثة والتعامل معها منذ لحظة الوصول إلى لوساكا".

وأتم "أتمنى أن يبذل اللاعبون قصارى جهدهم في تلك المواجهة وينفذون التعليمات، درسنا زاناكو جيدا طوال الفترة الماضية وشاهدنا العديد من المباريات نعرف كل شيء عنه".

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