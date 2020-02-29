ساني عقب مشاركته أمام شباب أرسنال: هناك فجوة لأصبح لائقا

السبت، 29 فبراير 2020 - 13:46

كتب : FilGoal

ساني - مانشستر سيتي

خاض الألماني الشاب ليروي ساني 57 دقيقة في الدوري الإنجليزي تحت 23 عاما بقميص مانشستر سيتي أمام أرسنال عقب تعافيه من إصابة الرباط الصليبي.

الألماني الشاب تعرض للإصابة في مباراة الدرع الخيرية على حساب ليفربول مطلع الموسم الجاري وبات قريبا من المشاركة رفقة كتيبة بيب جوارديولا في قادم المنافسات.

ساني قال عقب مشاركته في اللقاء "أشعر أنني بخير، كان رائعا أن أخوض شعورا عاما لكيفية العودة لأرضية الملعب وكيف ستكون سرعة الأمر".

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وأضاف بعد المباراة التي انتهت بالخسارة 4-2 "لا يزال هناك فجوة لأصبح لائقا بنسبة 100% وعلى ما كنت عليه سابقا، لا شك في ذلك، في المجمل كل شيء بخير".

وأكمل "أشعر بثقة وليس لدي مشاكل، بالطبع سيكون رائعا أن أعود لسابق مستواي في أسرع وقت ممكن، لكن لا أريد وضع ضغوطا على كاهلي".

وأتم "عليّ أن اعتاد على إيقاع اللعب وسرعته لأنني بعيدا عن الفريق وكيفية اللحاق بسرعة رفاقي".

وشارك ساني تحت قيادة بيب جوارديولا في 134 مباراة سجل 39 هدفا، ومنذ وصوله إلى السيتيزينز حقق 5 ألقاب بقميص الفريق.

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