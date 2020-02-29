مران الزمالك - تدريبات إضافية لـ شيكابالا وعبد الله جمعة

أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعبد الله جمعة لاعبي الزمالك تدريبات إضافية يوم السبت على هامش مران الزمالك في مقر النادي.

ومنح المدرب باتريس كارتيرون راحة للاعبين الذين شاركوا في التشكيلة الأساسية يوم الجمعة ضد ضيفهم الترجي التونسي وانتصروا في ملعب القاهرة بنتيجة 3-1 في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وحصل محمود عبد الرحيم "جنش" على راحة من التدريبات أيضا بينما انتظم محمد عواد في مران قاده عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى.

وتدرب عواد مع محمد صبحي وإسلام جابر وعمر السعيد ومصطفى فتحي ومحمد عنتر وأحمد عيد ومحمد عبد السلام ومحمد حسن و4 لاعبين تم تصعيدهم من قطاع الناشئين.

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Zamalek SC 3-1 Espérance de Tunis#TotalCAFCL pic.twitter.com/8rBdP4iFp8 — CAF (@CAF_Online) February 28, 2020

وقاد سامي الشيشيني المدرب العام تدريبات على تنفيذ جمل فنية ركز فيها على شيكابالا وجمعة ومصطفى فتحي والسعيد.

واجتمع الجهاز الفني باللاعب يوسف إبراهيم "أوباما" للاطمئنان على حالته بعدما حرمته إصابة في الركبة من مواجهة الترجي.

ويسافر الزمالك بعد أيام إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي في مباراة الإياب يوم الجمعة.

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