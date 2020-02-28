رونالدو: ليس لطيفا ألا يتواجد أي مشجع في الملعب ولكن الصحة أولا

الجمعة، 28 فبراير 2020 - 23:36

كتب : FilGoal

رونالدو مع يوفنتوس أمام إنتر ميلان

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس على مواجهة إنتر في الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي بدون جماهير بسبب تفشي فيروس كورونا.

رابطة الدوري الإيطالي أعلنت إقامة 5 مباريات ضمن الجولة الـ 26 من المسابقة دون جماهير.

رونالدو قال عبر شبكة سكاي إيطاليا: "لسنا سعداء باللعب في غياب الجماهير، لكن المسؤولية تظل كما هي، الفوز وتقديم أداءً جيدا".

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وتابع "ليس لطيفا ألا يتواجد أي مشجع في الملعب، الصحة تأتي أولا، وإذا كان إغلاق الأبواب هو الحل الأفضل، فمن الصحيح أن هذا القرار قد اُتخذ".

وتطرق ثاني هدافي الدوري الإيطالي برصيد 21 هدفا للحديث عن المباراة مواصلا: "ستكون مباراة كبير، مثل مباراة ريال مدريد وبرشلونة والذي سيُلعب في مساء الأحد أيضا".

وأكمل "المباراة أمام إنتر ستكون جيدة لخوضها مثل المشاركة ضد ميلان أو لاتسيو، أي لاعب يحب أن يلعب تلك النوعية من المباريات".

رونالدو خاض دربي إيطاليا 3 مرات خلال موسم ونصف وسجل هدفا في 270 دقيقة.

وأتم "ستكون مباراة رائعة وسوف نسعى للعب مباراة عظيمة".

يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة مقابل 54 للإنتر والذي لديه مباراة أقل.

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