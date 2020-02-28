مدرب الأمس منافس اليوم .. ما تريد معرفته عن مباراة الوداد والنجم الساحلي

قبل أيام كان مدربا لهم وساهم في تأهلهم لتلك المرحلة والآن يعود وهدفه إقصائهم من البطولة.. خوان كارلوس جاريدو.

ويستضيف يستضيف ملعب محمد الخامس غدا السبت مباراة قوية تجمع الوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وستقام مباراة العودة يوم السابع من مارس المقبل في ملعب رادس بتونس.

ويستعرضFilGoal.com أبرز تريد معرفته عن مباراة الوداد والنجم الساحلي.

التقي الفريقان من قبل في 8 مباريات حقق النجم الساحلي الفوز في 5 لقاءات بينما حقق الوداد الفوز مرتين وتعادلا في لقاء وحيد.

الوداد

المدرب: خوان كارلوس جاريدو وتولى تدريب الفريق منذ أيام قليلة بعد رحيل سيباستيان ديسابر.

طريقة اللعب المفضلة: 4-2-3-1

طريقة التأهل: تأهل الوداد لربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.

وضع الوداد محليا: يحتل الوداد صدارة الدوري المغربي برصيد 33 نقطة.

نقاط القوة:

تحسنت أرقام الوداد الهجومية بعد فترة الانتقالات الشتوية خاصة بعد تعاقد الفريق مع المهاجم الكونغولي كازادي كاسينجو الذي نجح في تسجيل 7 أهداف منذ انضمامه للفريق.

الوداد أرقامه على أرضه جيدة خلال دور المجموعات لدوري الأبطال حيث نجح في تحقيق الفوز مرتين وتعادل مرة واحدة.

نقاط الضعف:

يعاني الوداد من ضعف دفاعي واضح خاصة مع الغياب الطويل للمدافع أشرف داري للإصابة، الوداد استقبل 16 هدفا في 17 مباراة محلية بمعدل هدفا في كل مباراة.

أبرز اللاعبين:

كازادي كاسينجو ساهم المهاجم الكونغولي في 10 أهداف خلال 11 مباراة منذ انضمامه للوداد بعدما سجل 8 أهداف وصنع 3 آخرين.

بديع أوك الجناح المغربي يقدم موسم جيد مع الفريق حيث ساهم في 11 هدفا حيث سجل مع الفريق 5 أهداف وصنع 6.

النجم الساحلي

المدير الفني: قيس الزواغي

طريقة اللعب المفضلة: 4-2-3-1

طريقة التأهل: تأهل النجم الساحلي كمتصدر للمجموعة الثانية برصيد 12 نقطة.

وضع الفريق محليا: يحتل النجم الساحلي المركز السادس في الدوري التونسي برصيد 26 نقطة.

نقاط القوة:

حقق النجم الساحلي نتائج مميزة خارج أرضه خلال دور المجموعات بعد أن حقق الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي و الهلال السوداني ولم يخسر سوى من الأهلي خارج أرضه وسجل لاعبوه 5 أهداف واستقبل 3 أهداف.

نقاط الضعف:

يعاني النجم الساحلي منذ بداية من أزمات متلاحقة وعدم استقرار إداري وفني بسبب استقالات في مجلس إدارة النادي كذلك كثرة تغيير الجهاز الفني.

أبرز اللاعبين:

مالك باعيو لاعب الوسط الشاب صاحب الـ 20 عاما والذي يعد من أبرز مواهب الوسط في تونس خلال الموسم الحالي.

كريم عريبي المهاجم الهداف للفريق الذي نجح في تسجيل 5 أهداف دوري أبطال إفريقيا وقاد النجم للتأهل لدور الثمانية كذلك سجل كريم هدفين في الدوري التونسي.

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