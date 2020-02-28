العشري لـ في الجول: المسابقات ظلمت المصري.. جدول الدور الثاني ينهكنا

الجمعة، 28 فبراير 2020 - 22:42

كتب : أيمن عيد

طارق العشري - المصري

يرى طارق العشري المدير الفني للنادي المصري، بأن لجنة المسابقات في اتحاد المرة لم تراع الفريق في جدول مباريات الدور الثاني.

اتحاد الكرة أعلن مواعيد أول ثلاث مباريات في الدور الثاني من بطولة الدوري.

وقال العشري في تصريحات لـFilGoal.com: "لجنة المسابقات لم تراع في جدول مباريات الدور الثاني، منح فترة راحة كافية للنادي المصري".

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وأضاف "الفريق عقب أداء مباراة العودة أمام نهضة بركان، سيعود لخوض مباريات متلاحمة، وجميعها في غاية القوة".

العشري أتبع "ليس من الطبيعي أن تحاول لجنة المسابقات إنهاء الدوري في موعد معين على حساب الأندية وحالة لاعبيها".

مدرب المصري الجديد أكمل "بكل تأكيد، اللاعبون يتأثرون بضغط المباريات المتلاحق، وعدد المصابين بالفريق يؤكد ذلك. رحلت عن حرس الحدود ولدي إصابات عديدة، وأتيت للمصري لأجدهم أيضا يعانون من إصابات مهولة".

وأتم "نعود من رحلة المغرب ثم نواجه حرس الحدود والزمالك والإسماعيلي والاتحاد، وليس لدينا وقت للراحة أو التقاط الأنفاس أو إجراء وحدات تكتيكية".

المصري يستعد لمواجهة نهضة بركان يوم الأحد المقبل في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية، وستكون المباراة هي الأولى لطارق العشري في تدريب الفريق.

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