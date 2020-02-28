النني يصنع هدفا ويقود بيشكتاش لفوز بـ 6 نقاط أمام ألانيا سبور

ساهم محمد النني في قلب تأخر بيشكتاش أمام ألانيا سبور في افتتاح الجولة الـ 24 من الدوري التركي والعودة بنتيجة 2-1 من خارج القواعد.

فوز بـ 6 نقاط للنسور إذ تفوقوا على ألانيا سبور في جدول الترتيب أيضا وصار الفريق خامسا برصيد 40 نقطة مقابل 39 نقطة لأصحاب الأرض.

هدف ثاني في الموسم الجاري من صناعة النني بقميص بيشكتاش، بعدما صنع هدفا في الجولة الـ 13 أمام قيصري سبور.

أصحاب الأرض تقدموا في الشوط الأول عن طريق جونيور فيرنانديز في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني صنع النني هدف التعادل في الدقيقة 70 بعد لعبة ثنائية ومن ثم أرسل عرضية من على يمين منطقة الجزاء إلى بوراك يلماز الذي أودع الكرة برأسية في الشباك دون أدنى رقابة.

يلماز سجل هدف الفوز في الدقيقة 86 من علامة الجزاء، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في الموسم الجاري.

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