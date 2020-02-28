تحديد موعد مواجهتي مصر وتوجو في تصفيات أمم إفريقيا 2021

الجمعة، 28 فبراير 2020 - 21:46

كتب : عاطف شادي

تريزيجيه - مصر - كينيا

تلقى اتحاد الكرة خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حدد فيه موعد مباراتي منتخب مصر أمام توجو في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وأفاد خطاب كاف بأن لقاء الجولة الثالثة سيقام في مصر في الـ26 من شهر مارس المقبل.

أما الإياب فسيقام في توجو في الـ29 من الشهر ذاته.

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ويلعب منتخب مصر في المجموعة السابعة بجوار توجو وكينيا وجزر القمر.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين بعدما تعادل في أول مباراتين.

ويتصدر منتخب جزر القمر المجموعة بأربع نقاط يليه كينيا بنقطتين وأخيرا توجو رابعا بنقطة واحدة.

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