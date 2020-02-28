محاولات من الترجي للاعتداء على حكم مواجهته مع الزمالك

اندلعت اعتراضات قوية ومحاولات من لاعبي الترجي للاعتداء على حكم لقاء الفريق أمام الزمالك رضوان جيد عقب نهاية لقاء الفريقين.

واعترض لاعبو الترجي على احتساب الهدف الثاني للزمالك بداعي وجود مخالفة على أشرف بنشرقي مما تسبب في طرد محمد علي بن رمضان.

وبعد ذلك اعترض لاعبو الترجي على احتساب ركلة جزاء للزمالك التي سجل منها محمود علاء الهدف الثالث.

وتدخلت سلطات الأمن في استاد القاهرة لحماية الحكم من حدوث أي اعتداء.

وفاز الزمالك على الترجي بثلاثة أهداف لهدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي الجمعة المقبلة في ملعب رادس لملاقاته في مباراة الإياب.

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