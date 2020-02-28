الزمالك يظهر بزيه الجديد للمرة الأولى ضد الترجي

الجمعة، 28 فبراير 2020 - 18:05

كتب : FilGoal

احتفالات الزمالك بالفوز بالسوبر المصري

ظهر لاعبو الزمالك بالزي الجديد للفريق لموسم 2019-2020 للمرة الأولى وذلك في مواجهة الترجي التونسي.

ويستضيف الزمالك منافسه الترجي في استاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة.

وطبقا للمعلن من قبل إدارة النادي الأبيض فإن هذا القميص الذي أصدرته شركة "بوما" سيكون مؤقت لنهاية الموسم الجاري على أن يبدأ الفريق الموسم المقبل بقميص جديد.

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وجاء التصميم مثل القمصان التقليدية على مر تاريخ الزمالك باللون الأبيض مع وجود خطين باللون الأحمر بعرض القميص.

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