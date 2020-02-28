تشكيل الترجي – واتارا وهوني يقودان الهجوم أمام الزمالك

يقود إبراهيما واتارا وحمدو هوني هجوم الترجي الزمالك.

أعلن معين شعباني مدرب نادي الترجي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بعد قليل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الترجي شهد تواجد حمدو هوني وإبراهيما واتارا في الهجوم أمام الزمالك.

من جهة أخرى، يتواجد فوسيني كوليبالي في وسط الملعب، بجانب عبد الرؤوف بن غيث.

وجاء تشكيل الترجي كالتالي:

حارس: معز بن شريفية.

الدفاع: إلياس شتي- محمد علي اليعقوبي - شمس الدين الذوادي - إيهاب المباركي

الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان

أمامهم: - عبدالرؤوف بن غيث.

الهجوم: حمدو هوني – إبراهيما واتارا - محمد علي بن حمودة.

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