لاعب صن داونز: نعرف الأجواء الصعبة التي تنتظرنا أمام الأهلي

يثق أوبا مانييسا لاعب ماميلودي صن داونز في قدرة فريقه على الخروج بنتيجة طيبة من ملعب القاهرة حين يواجه الأهلي يوم السبت، مشيرا إلى أنه يعرف جيدا كيفية مواجهة فريق مصري في أرض الكنانة.

وقال مانييسا في تصريحات نشرتها صحيفة sowetanlive:"نعرف أن الأجواء هناك عصبة لكن لاعبينا مروا بمثل هذه التجارب من قبل وكيفية التعامل معها".

وواصل "نريد الفوز لكن إن لم نحصل عليه التعادل سيكون كافيا لأن الأهلي يعرف جيدا أن الفوز في لوكاس موريبي (ملعب صن داونز) صعب جدا. لم نخسر في دوري الأبطال على ملعبنا منذ وقت طويل".

وأكمل "قد نفوز في ملعبهم وفي حضور جمهورهم المتحمس، الذي سيؤازرون ناديهم بقوة".

وأتم "لا يمكننا خسارة المباراة لأن هذا سيضغطنا بشدة. لدينا ثقة في فريقنا الذي نافس بقوة في بطولات القارة في آخر 5 أو 6 سنوات. لدينا الثقة اللازمة لمواجهة الضغط. البطولة مهمة لنا ولجمهورنا الذي يتوقع بلوغنا المرحلة المقبلة على الأقل".

ويستعد الأهلي لمواجهة ماميلودي صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت على استاد القاهرة.

وكان الأهلي قد واجه صن داونز خلال الموسم الماضي في نفس الدور وخسر ذهابا بنتيجة 5-0 في الأكبر في تاريخ القلعة الحمراء في البطولات الإفريقية، قبل أن يفوز الأهلي في الإياب 1-0 ويودع البطولة.

ويقام لقاء الإياب بين الفريقين يوم 7 من شهر مارس المقبل.

طالع أيضا

ماني: كلوب سيحصل على تمثال في ليفربول

الزمالك لا يُقهر أمام التونسيين في مصر

فيروس كورونا يؤجل مباريات في دوري أبطال آسيا

سيراميكا وحلمه المهدد في دوري الدرجة الثانية

لاعبو الدرجة الثانية المنضمون لمنتخب شباب مصر

راموس: الفوز بالكلاسيكو له مذاق خاص