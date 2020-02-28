كهربا وإكرامي يغيبان عن مران الأهلي الأخير قبل لقاء صن داونز

الجمعة، 28 فبراير 2020 - 17:02

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - الأهلي

غاب خماسي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي شريف إكرامي ومحمود وحيد ومحمود عبد المنعم "كهربا" ورمضان صبحي وحسام عاشور عن مران الأهلي الجماعي استعدادا لمواجهة ماميلودي صن داونز في دوري الأبطال.

واكتفى رمضان صبحي جناح الفريق بأداء تدريبات تأهيل بدني على هامش المران.

وأجرى اللاعبون إحماء بالركض حول الملعب بجانب تدريبات أخرى خفيفة بالكرة.

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ويستعد الأهلي لمواجهة ماميلودي صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت على استاد القاهرة.

وكان الأهلي قد واجه صن داونز خلال الموسم الماضي في نفس الدور وخسر ذهابا بنتيجة 5-0 في الأكبر في تاريخ القلعة الحمراء في البطولات الإفريقية، قبل أن يفوز الأهلي في الإياب 1-0 ويودع البطولة.

ويقام لقاء الإياب بين الفريقين يوم 7 من شهر مارس المقبل.

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