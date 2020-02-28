تشكيل الزمالك – أوناجم أساسي أمام الترجي

الجمعة، 28 فبراير 2020 - 16:47

كتب : إبراهيم رمضان

احتفالات الزمالك بالفوز بالسوبر المصري

يقود مصطفى محمد هجوم الزمالك أمام الترجي، فيما يبدأ محمد أوناجم في غياب يوسف إبراهيم "أوباما" للإصابة.

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الزمالك شهد تواجد مصطفى محمد في الهجوم، فيما يبدأ محمد أوناجم، وأشرف بنشرقي، وأحمد سيد "زيزو" من خلفه.

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وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء – محمود حمدي "الونش" - حازم إمام.

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي.

أمامهم: أحمد سيد "زيزو" – أشرف بنشرقي – محمد أوناجم.

الهجوم: مصطفى محمد.

وجاءت دكة البدلاء كالتالي:

حارس: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: محمد عبد السلام – عبد الله جمعة.

الوسط: محمد حسن – محمد عنتر – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

الهجوم: كابونجو كاسونجو.

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