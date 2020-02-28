مدرب الأهلي: لا نفكر في الثأر من صن داونز.. استعددنا جيدا للقاء

قال سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للنادي الأهلي إن فريقه لا يفكر في الثأر من ماميلودي صن داونز بسبب نتيجة الموسم الماضي، مشددا على أن فريقه استعد بشكل جيد ودرس منافسه جيدا.

وصرح قمصان للصحفيين قائلا: "استعدينا للمباراة جيدا مثل أي مباراة وهي من 180 دقيقة، شوط هنا في القاهرة، وآخر هناك في جنوب إفريقيا".

وأضاف "لدينا عدة غيابات مؤثرة في الفريق لكننا لدينا الثقة الكاملة في مجموعة اللاعبين المتواجدين".

وواصل "صن داونز فريق مميز للغاية ويمتلك مدربا مميزا ومجموعة كبيرة من اللاعبين واستعدينا لهم جيدا ودرسناهم جيدا".

وأكمل "الناحية المعنوية مهمة جدا، وتحدثنا مع اللاعبين فيها وضرورة نسيان ما حدث في الموسم الماضي ولا يوجد ما يسمى بالثأر".

واسترسل "الأهلي الأكبر في إفريقيا ويمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين".

وأتم "أتمنى أن يحالفنا التوفيق ونحقق نتيجة إيجابية ونتأهل لنصف النهائي".

الأهلي يواجه صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

وكان الأهلي قد ودع دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي بعد الخسارة ذهابا من صن داونز بنتيجة 5-0 في الأكبر في تاريخ القلعة الحمراء في البطولات الإفريقية، قبل أن يفوز الأهلي في الإياب 1-0 ويودع البطولة.

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