مدرب طائرة الأهلي لـ في الجول: عانينا لحصد اللقب الغائب.. وبكل تأكيد نطمح للمزيد

قال محمد مصيلحي مدرب فريق الأهلي للكرة الطائرة إن تتويج فريقه بالبطولة العربية على حساب الزمالك لم يكن سهلا خاصة في ظل وجود حالة من الإجهاد بسبب ضغط المباريات بجانب المعاناة من الإصابات والغيابات. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح مصيلحي قائلا: "حققنا بطولة غالية وكانت غائبة عن خزائن النادي منذ سنوات، الفوز ضد الزمالك كان مهما لنا بسبب اللقب وبعد خسارتنا في الدوري مؤخرا".

وأضاف "المشاركة في البطولة كانت مجازفة بالنسبة لنا، ضيق الوقت كان عائقا كبيرا ووضع عبئا بدنيا كبيرا على اللاعبين".

وواصل "اللاعبون رجال وتحملوا مالا يمكن لأحد تحمله بعدما حدث للمنتخب الوطني خلال الفترة الماضية خاصة وأن القوام الأساسي له من بين لاعبي الأهلي".

وأكمل "الفوز باللقب كان تحديا كبيرا لنا خاصة مع وجود فرق قوية للغاية وتضم محترفين على أعلى مستوى، كنا الأحق والأجدر باللقب لما قدمه اللاعبون".

وتابع "من الإيجابي الفوز باللقب قبل مرحلة صعبة تشهد حسم بطولات عديدة مثل الدوري والكأس بجانب دوري الأبطال التي نرغب في الفوز بها ومواصلة مسيرة النجاح".

واسترسل "الفترة الأخيرة كانت صعبة للغاية، اللاعبون تواجدوا مع منتخب مصر ثم عادوا لمعسكر السعودية ثم خوض مباراة بالدوري وبعدها مباريات قوية في بطولة مضغوطة، يجب أن نقدر جيدا حجم ما حققوه من إنجاز، هم بشر وليسوا آلات ليتم استهلاكهم بدنيا بهذا الشكل دون تقدير قيمة ما فعلوه".

وأضاف "أتمنى من الجميع تقييما موضوعيا والحكم على الفريق في ظل ما يعيشه من ظروف وضغوط، دخلن البطولة العربية بدون عبد اللطيف عثمان بسبب الإصابة وبعدها اشتكى عبد الحليم عبو من الإصابة وأحمد سعيد تحامل على نفسه ولعب دون اكتمال شفائه وجيسون ديروكو لعب رغم معاناته من آلام في عضلات البطن".

وأردف "كنا نعاني من العجز في بعض المراكز وعملنا على تعويض ذلك من خلال خبرات بقية اللاعبين".

وأتم "هل بدأ هذا الجيل مرحلة الشيخوخة والتشبع؟ بكل تأكيد لا، والدليل أنهم ردوا بشكل عملي على كل من تصور ذلك وهاهم في هذه الظروف يحققون لقبا صبعا على حساب منافس قوي وبأداء مميز للغاية، وهذه المجموعة قادرة على استكمال مسيرة البطولات".

وحقق الأهلي اللقب السابع في تاريخه والأول منذ نسخة 2010، معادلا الصفاقسي التونسي الأكثر تتويجا باللقب.

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