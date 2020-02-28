سيناريو قاتل يُقصى أرسنال من الدوري الأوروبي ويؤهل أولمبياكوس

الجمعة، 28 فبراير 2020 - 00:50

كتب : FilGoal

فرصة أوباميانج الأخيرة أمام أولمبياكوس

ودع أرسنال الإنجليزي بطولة الدوري الأوروبي من دور الـ 32 بعدما خسر أمام أولمبياكوس بسيناريو قاتل.

أرسنال خسر أمام أولمبياكوس بهدفين مقابل هدف في إياب دور الـ 32 من البطولة، بعدما انتصر في اليونان 1-0.

كتيبة ميكيل أرتيتا سيطرت على المباراة بالكامل، إلا أن الفرص المهدرة تسببت في تقدم أولمبياكوس أولا بهدف عن طريق بابي سيسيه بضربة رأس في الدقيقة 53.

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هدف عكس مجريات اللعب تسبب في وابل من فرص أرسنال على مرمى أولمبياكوس، ولكن ألكسندر لاكازيت أهدر هدفين محققين، إلى جانب تألق حارس الفريق اليوناني أمام تسديدات نيكولاس بيبي.

الوقت الأصلي انتهى بتقدم أولمبياكوس بهدف مقابل لا شيء، لتتجه المباراة إلى الوقت الإضافي.

أرسنال استمر في السيطرة التي تخطت الـ 70% بينما اعتمد الفريق اليوناني على الكرات الثابتة والمرتدات.

وبعد وابل من الفرص، نجح الجابوني بير أوباميانج في تسجيل هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 113.

هدف بضربة مقصية ولا أروع من داخل منطقة الجزاء، كتبت فرحة كبيرة للمدفعجية ومهدت الطريق للوصول لدور الـ16.

لكن الفرحة لم تكتمل، ليُقتل أرسنال في اللحظات الأخيرة.

ركلة ركنية لـ أولمبياكوس شهدت خروج حارس الضيوف من مرماه، ووسط تخبط دفاعي، عادت الكرة من جديد لجناح الفريق اليوناني الذي أرسل عرضية متقنة لـ يوسف العربي والأخير حولها داخل الشباك.

هدف قاتل قاتل لـ أولمبياكوس تسبب في حالة صمت تام في ملعب الإمارات.

ورغم تبقي دقيقة واحدة بعد هدف أولمبياكوس، إلا أن أوباميانج كاد أن يقلب الطاولة من جديد ولكنه أهدر فرصة لا تصدق من داخل منطقة الجزاء.

تخبط دفاعي من أولمبياكوس أوصل الكرة أمام أوباميانج المتواجد وحيدا تماما أمام المرمى، ولكنه سدد بطريقة غريبة بجوار القائم.

فرصة لا تصدقك أكملت السيناريو القاتل لوداع أرسنال للدوري الأوروبي.

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