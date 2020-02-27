اللقب الخامس في 96 يوما.. فلامنجو يتوج بلقب ريكوبا سود أمريكانا لأول مرة بتاريخه

حصد فلامنجو البرازيلي لقب كأس ريكوبا سود أمريكانا لأول مرة بعد الفوز في إياب نسخة 2020 على إندبندينتي ديل فالي الإكوادوري بثلاثية دون مقابل.

البطولة تعد كأس السوبر بين بطلي القارة تقام بين بطل كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا (تعادل الكونفدرالية الإفريقية).

لقب هو الخامس للفريق الأحمر والأسود تحت قيادة مدربه جورج جيسوس خلال 96 يوما، منذ الفوز بلقب كوبا ليبرتادوريس في 23 نوفمبر 2019 فاز الفريق بلقب الدوري والسوبر البرازيلي وكأس جوانابارا (بطولة محلية في ولاية ريو دي جانيرو).

لقب خامس أيضا للبرتغالي جورج جيسوس، وقاري ثاني له ليصبح ثاني مدير فني أوروبي يحقق اللقب بعد الكرواتي ميركو يوزيتش الفائز بنفس اللقب في نسخة 1992 مع كولو كولو التشيلي.

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في الإكوادور.

وفي الإياب على ملعب ماراكانا الشهير انتصر فلامنجو بثلاثية دون مقابل بفضل هدف البرازيلي جابريل باربوسا –هداف كوبا ليبرتادوريس والدوري البرازيلي الموسم الماضي- وأضاف مواطنه جيرسون –لاعب روما السابق- ثنائية في الشوط الثاني.

المباراة شهدت العودة لتقنية الفيديو مرتين وفي كلاهما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب من كل فريق.

في الشوط الأول طُرد البرازيلي ويليان آراو في الدقيقة 23، وفي الدقيقة 86 أليخاندرو كابيزا للضيوف.

🔴⚫ Os melhores momentos do @Flamengo campeão da #Recopa! Assim foi a vitória por 3-0 sobre o #IDV. 🎥 ¡Lo mejor de #Flamengo campeón de la #Recopa! El resumen del triunfo 3-0 ante @IDV_EC. pic.twitter.com/yD36Y6ImPQ — Recopa Sudamericana (@RecopaConmebol) February 27, 2020

الفريقان سيلتقيان مجددا في دور المجموعات من كوبا ليبرتادوريس إذ يجتمع بطلي القارة في المجموعة الأولى رفقة أتليتكو جونيور الكولومبي وبرشلونة الإكوادوري.

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