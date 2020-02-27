كاسونجو: روح الزمالك ستكون سببا في فوزنا على الترجي
الخميس، 27 فبراير 2020 - 18:17
كتب : FilGoal
قال كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك إن روح الزمالك وحب الفريق ستكون سببا رئيسيا في قدرتهم على تحقيق الفوز على الترجي التونسي.
كابونجو كاسونجو
النادي : الزمالك
ويستضيف الزمالك منافسه الترجي غدا الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال مهاجم الزمالك في المؤتمر الصحفي اليوم الخميس: "كلنا واحد من أجل الفريق وتلك الروح ستكون سببا رئيسيا في الفوز بلقاء الترجي".
وعن مشاركته في المباريات قال: "بدأت أشارك في المباريات تدريجيا بشكل تصاعدي وأنا جاهز حينما يطلبني الجهاز الفني في أي وقت".
وأتم مهاجم الزمالك: "أنا ومصطفى محمد نعمل من أجل الفريق ومن يشارك فينا هدفه الأول مصلحة الزمالك".
ومنذ عودته للزمالك في الانتقالات الشتوية الماضية شارك كاسونجو مع الزمالك في مباراتين ولم يسجل أو يصنع خلالهما أي هدف حتى الآن.
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