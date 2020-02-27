مؤتمر كارتيرون: غياب أوباما سيغير طريقتنا ضد الترجي.. ولا أفكر في أي عروض

قال باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك إن مواجهة الترجي التونسي لن تكون سهلة بعدما نجح في التتويج في آخر بطولتين من دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الزمالك منافسه الترجي غدا الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث كارتيرون في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الخميس قائلا: "المواجهة ليست سهلة فنحن نواجه أبطال إفريقيا في المرتين الأخيرتين".

وأكمل "أوباما ومحمد عواد لن يستطيعا المشاركة في اللقاء للإصابة ونجهزهما للقاء العودة في تونس".

وأضاف المدرب الفرنسي "لذا غياب أوباما سيجعلنا نغير من طريقة لعبنا المعتادة ولكننا نمتلك العناصر القادرة على سد أي غياب في صفوف الفريق ونهدف للفوز في لقاء الذهاب".

وعن الأحداث التي وقعت عقب لقاء السوبر المصري الأخير بين الزمالك والأهلي أكد كارتيرون "لم نتحدث عن أي شيء، أتذكر إننا توجنا بالسوبر المصري والإفريقي وهذا يعطينا دفعة معنوية كبيرة أمام الترجي".

في الوقت ذاته قال المدرب الفرنسي إن ضغط المباريات يستنزف مجهود ذهني وبدني كبير للاعبين.

وأوضح "جدول المباريات مضغوط للغاية وهذا يستنزف مجهود اللاعبين الذهني والبدني ويوم لقاء القمة التي لم تُلعب شهدت مصر سقوط العديد من الأمطار وهذا كان سيؤثر بشكل سلبي علينا".

وشدد "الآن علينا التركيز فقط على مباراتي الترجي ولا نركز على أي شيء آخر".

وبسؤاله عن حقيقة العروض التي قُدمت إليه قال كارتيرون: "أي عرض استقبلته بسبب الزمالك ولكنني أركز فقط على مشواري مع الفريق ولا أشغل بالي بأي شيء آخر".

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