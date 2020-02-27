مهاجم الترجي: الزمالك لم يتغير منذ عامين.. سنكون في الموعد

يرى عبد الرحمن مزيان مهاجم فريق الترجي التونسي إن الزمالك "لم يتغير" عما سبق عندما واجهه بقميص اتحاد العاصمة منذ عامين.

الزمالك يستعد لمواجهة الترجي في السادسة مساءً يوم الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مواجهة جديدة تجمع بين الترجي والزمالك، بعد حصد الأخير لقب السوبر الإفريقي على حساب الأول.

وقال عبد الرحمن مزيان: "طوينا صفحة السوبر وتركيزنا بالكامل الآن على لقاء دوري الأبطال".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "وصلت لنصف النهائي من قبل مع اتحاد الكرة، وأسعى لمشاركة زملائي في تحقيق إنجاز جديد لـ الترجي".

وأكمل حديثه قائلا: "لم أتأقلم مع الأجواء مع العين الإماراتي إلى جانب تعرضي لإصابة، وذلك فضلت العودة إلى إفريقيا والانضمام لفريق كبير بحجم الترجي".

وتابع "الزمالك لم يتغير عما سبق عندما واجهته منذ عامين بقميص اتحاد العاصمة الجزائري".

وأردف "الزمالك فريق كبير بكل تأكيد، ولكنني أثق في قدراتنا".

وأتم "سنكون على الموعد أمام الزمالك".

عبد الرحمن مزيان صاحب الـ 25 عاما سبق له مواجهة الزمالك مرتين بقميص اتحاد العاصمة الجزائري في دور مجموعات دوري الأبطال عام 2017.

ونجح مزيان وقتها في هز شباك الزمالك في الجزائر، ليقود فريقه للانتصار 2-0.

بينما تعادلا في القاهرة 1-1 في لقاء شهد مشاركة مهاجم الترجي الحالي.

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