في الجول يكشف – سبب غياب أوباما عن الزمالك ضد الترجي.. وموقفه من مواجهة العودة

الخميس، 27 فبراير 2020 - 14:45

كتب : FilGoal

الزمالك - الترجي - أوباما

تسببت إصابة طفيفة في ركبة يوسف إبراهيم "أوباما" في غيابه عن قائمة الزمالك ضد الترجي التونسي في ذهاب دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك فضل عدم وجود صاحب الهدف الأول في ثلاثية الزمالك ضد الترجي ضمن قائمته، خوفا من تفاقم الإصابة.

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ومن المنتظر أن يصبح أوباما جاهزا للقاء العودة في رادس، يوم الجمعة بعد المقبل.

صاحب الـ24 عاما يقدم موسما جيدا رفقة كارتيرون، صانعا 8 أهداف ومسجلا هدفين في 22 ظهور بالقميص الأبيض.

ويستضيف بطل السوبر الإفريقي، وصيفه الترجي على استاد القاهرة يوم الجمعة بحضور 30 ألف متفرج في ذهاب دور الثمانية، قبل أسبوع من مواجهة العودة في رادس.

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الترجي الزمالك يوسف أوباما
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