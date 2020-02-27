ليفربول يكشف تقريره المالي للعام الماضي.. إيرادات لا تصدق

كشف نادي ليفربول حساباته المالية السنوية عن الموسم الذي حقق فيه الفريق لقب دوري أبطال أوروبا، والذي شهد استثمارا قياسيا يقدر بـ223 مليون جنيه استرليني على اللاعبين.

وأوضح النادي ملخص السنة المالية عبر موقعه الرسمي والذي جاء على النحو التالي:-

- الفوز بلقب دوري الأبطال للمرة السادسة.

- التعاقد مع أربعة لاعبين جدد.

- التوقيع لأول مرة مع شريك رسمي للتدريبات.

- توقيع 9 عقود إعلانية جديدة.

- الحفاظ على المركز السابع في دوري "ديلوت" المالي لكرة القدم.

- استثمار 50 مليون جنيه استرليني في أرضية ملعب التدريب الجديد.

خلال الفترة التي يتحدث عنها التقرير، والتي انتهت في 31 مايو 2019، تم التوقيع مع الرباعي أليسون بيكر ونابي كيتا وجيردان شاكيري وفابينيو، كما تم التجديد لـ11 لاعباً من بينهم محمد صلاح وجوردن هندرسون وروبرتو فيرمينو وساديو ماني وأندي روبرتسون وترينت ألكسندر أرنولد.

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وزادت قيمة التداول لتصل إلى 533 مليون جنيه استرليني، حيث شهدت الإيرادات زيادة كبيرة. على صعيد حقوق البث والأمور الإعلامية، ارتفعت الإيرادات من 41 مليونا إلى 261 مليونا، كما ارتفعت الإيرادات الإعلانية من 34 مليونا إلى 188 مليونا، بينما ارتفعت إيرادات تذاكر المباريات من ثلاثة ملايين ونصف إلى 84 مليونا.

وتعود الزيادات إلى صفقة البث الجديدة لدوري أبطال أوروبا والتي توج بها الفريق مع احتلال وصافة الدوري الإنجليزي.

وقال أني هيوز المدير التنفيذي للريدز في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "التعزيز المستمر لموارد النادي يساعدنا على القيام بالعديد من الاستثمارات الكبيرة وضم لاعبين كبار وتمنية البنية التحتية".

وأضاف "ما تحقق نتيجة استراتيجية تجارية ناجحة. تكلفة كرة القدم تستمر في الارتفاع، ولكن المهم هو الحفاظ على مركزنا المالي حتى نواصل تعزيز قوة النادي".

وحقق قطاع البيع بالتجزئة مبيعات قياسية بلغت مليون مشجع من متاجر النادي الرسمية، وتم تعزيز البيع بالتجزئة في ماليزيا وافتتاح أول متجر في تايلاند والإعلان عن شراكة مع "أمازون" لبيع منتجات النادي في الولايات المتحدة وكندا، وتم شحن بضائع إلى أكثر من 190 دولة حول العالم.

على الصعيد الرقمي، زاد عدد متابعي قنوات النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة 26%، ليصل إلى نحو 70 مليون شخص. وصل عدد المشتركين على قناة النادي في يوتيوب إلى مليونين ونصف، ليصبح النادي الإنجليزي الأكثر متابعة.

وزاد عدد المتابعين على تويتر بنسبة 11% ليصل عددهم إلى 13.5 مليون مشترك، قاموا بالتفاعل 59 مليون مرة خلال الموسم، أكثر من أي فريق إنجليزي آخر بنحو 6 أضعاف.

وأكمل هيوز "ما نراه من نمو يتماشى مع الأداء الذي يقدمه الفريق على أرض الملعب. نواصل الاستثمار في البنية التحتية للنادي، ونتطلع لافتتاح مقرنا التدريبي الجديد الذي سيوفر العديد من التسهيلات للاعبين".

وأتم "هناك خطة لزيادة سعة ملعب أنفيلد لمنح الفرصة إلى أكبر عدد من جماهيرنا لمشاهدة الفريق ودعمه. هذه النتائج دليل على ما يبذله الملاك من مجهود لتحقيق الطموحات وجلب العائدات ومواصلة تعزيز النادي لتحقيق المزيد والمزيد من النجاحات".

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف وحامل اللقب، قبل 11 جولة من نهاية الموسم.

ويرى كثيرون أن ليفربول هو الفريق الأفضل في العالم الأن لأنه لم يفقد سوى نقطتين في مشوار الدوري بالموسم الحالي.

ويقترب الريدز من معانقة لقب غائب منذ 1989-1990.

وفاز رفاق محمد صلاح في 2019 بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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