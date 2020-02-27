قائمة الزمالك – غياب أوباما وعواد ومصطفى فتحي ضد الترجي

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن قائمة فريقه لمواجهة الترجي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

اختيارات الفرنسي لم تتضمن الحارس محمد عواد، أو الجناح مصطفى فتحي، أو المهاجم عمر السعيد.

لكن المفاجأة الأبرز كانت غياب يوسف إبراهيم "أوباما" عن القائمة.

فيما ضمت القائمة كل من حازم إمام ومحمد عبد الشافي بشكل طبيعي رغم الإصابات الطفيفة التي يعانيها الثنائي.

وضمت قائمة المباراة 18 لاعبا هم..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد السلام – حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – أحمد سيد "زيزو" – محمد عنتر – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي

الهجوم: مصطفى محمد – كابونجو كاسونجو

ويستضيف بطل السوبر الإفريقي، وصيفه الترجي على استاد القاهرة يوم الجمعة بحضور 30 ألف متفرج في ذهاب دور الثمانية، قبل أسبوع من مواجهة العودة في رادس.

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