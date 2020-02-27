"من أجل الأفضل على الإطلاق" رسميا - البريميرليج يعلن عن إطلاق قاعة المشاهير

الخميس، 27 فبراير 2020 - 13:49

كتب : FilGoal

قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز خطتها لإطلاق قاعة المشاهير الخاصة به Hall of Fame بشكل رسمي، وسيتم تقديم أول لاعبين عضوين في القاعة يوم 19 مارس المقبل.

ونشرت الرابطة بيانا قالت فيه: "سيتم تقدير موهبة اللاعبين الاستثنائية ممن ساهموا في المسابقة منذ عام 1992".

وواصلت "عضوية قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي ستكون أعلى جائزة فردية تمنح للاعبين من الرابطة".

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وأتمت "أول عضوين سيتم اختيارهما والكشف عنهما يوم 19 مارس المقبل".

وأشارت الرابطة إلى أنه سيتم الإعلان عن قائمة من المرشحين في نفس الوقت وفتح الباب أمام الجماهير للتصويت والمساعدة في إضافة لاعبين سابقين إلى قاعة مشاهير الدوري 2020.

وصرح ريتشارد ماسترز المدير التنفيذي للرابطة قائلا: "منذ عام 1992، كان الدوري الإنجليزي بمثابة منزل للاعبين الكبار الذين كانوا علامة كبيرة في أجيال مختلفة وقدموا لنا مواسما رائعة".

وواصل "التواجد ضمن قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي مضمون للأفضل على الإطلاق، وستكون هناك فرصة لجماهيرنا حول العالم لمراجعة السنوات الماضية ومساعدتنا بالاحتفاء بمسيرة استثنائية من اللعب".

وسيتسلم كل لاعب يدخل إلى قاعة المشاهير ميدالية خاصة نُقش عليها عام دخوله إلى القائمة.

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