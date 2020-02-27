حارس يوفنتوس: ليون سجل أمام 10 لاعبين فقط؟ كان علينا إيقاف الهجمة مبكرا

الخميس، 27 فبراير 2020 - 12:26

كتب : محرر في الجول

أليكس توزارد يسجل ويحتفل بهدف ليون في يوفنتوس

رفض فويتشيك تشيزني حارس يوفنتوس إلقاء اللوم وحده على اللعب بعشرة لاعبين في الهدف الذي سجله ليون بمباراة الفريقين بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

هدف اللقاء الوحيد جاء عقب خروج ماتيس دي ليخت لتلقي العلاج في الدقيقة الـ29 بعد إصابة دموية قوية (طالع التفاصيل).

وقال تشيزني في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ارتكبنا عدة أخطاء في الشوط الأول، ولعبنا بتنظيم ضغيف".

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وأضاف "كنا أفضل في الشوط الثاني، لكن علينا الآن أن نغير كل شيء في مباراة الإياب، بدءًا من الأشياء الجيدة التي تمت في الشوط الثاني من لقاء الذهاب".

وأوضح الحارس البولندي "اللعب بعشرة لاعبين أحدث الفارق في الهدف، لكن كان يجب إيقاف الهجمة في وقت مبكر".

مباراة الإياب ستكون في تورينو يوم 17 مارس المقبل. يوفنتوس سيكون بحاجة للفوز بهدفين للتأهل، فيما يحتاج ليون للتعادل.

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