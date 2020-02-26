نقص دقيقة يكفي.. ليون يتفوق مؤقتا على يوفنتوس بانتظار الإياب

خرج ماتياس دي ليخت للعلاج دقيقة، فكانت كافية لتلقي يوفنتوس هدف الخسارة أمام ليون، في انتظار الإياب.

فاز أولمبيك ليون على يوفنتوس بهدف مقابل لا شيء على استاد ليون، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

سجل أليكس توزارت هدف ليون الوحيد في الدقيقة الـ30 من الشوط الأول.

التشكيل

ماوريسيو ساري اختار البدء بـ ديبالا بجانب كريستيانو رونالدو في الهجوم، فيما تواجد إيجواين على مقاعد البدلاء.

📋رونالدو وديبالا وكوادرادو يقودون هجوم يوفنتوس ضد ليون ⚪️⚫️#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/h8hYWq5dTI — FilGoal (@FilGoal) February 26, 2020

ضيوف غير مرغوبين

جماهير يوفنتوس زحفت خلف فريقها من إيطاليا إلى فرنسا. نيكولاس ساركوزي رئيس وزراء فرنسا السابق اعترض على ذلك وانتقد السماح بتواجدهم في ظل تفشي وباء كورونا في إيطاليا.

يوفنتوس كان البادئ بتشكيل الخطورة. كريستيانو رونالدو يراوغ بشكل رائع في الدقيقة الثالثة ويرسل عرضية في اتجاه المرمى، تمر فوق أنتوني لوبيز ويفشل خوان كوادرادو في متابعتها أمام المرمى الخالي.

التهديد الثاني جاء في الدقيقة الـ14. ميراليم بيانتش نفذ مخالفة داخل منطقة الجزاء، لكن الدفاع حولها إلى ركنية.

هجوم فرنسي

أولمبيك ليون بدأ هنا يشكل الخطورة. وأول الفرص كانت في الدقيقة الـ21. ركنية قابلها توكو إيكامبي برأسية في العارضة العلوية.

أليكس ساندرو حاول التسديد في الدقيقة الـ27 لكن بعيدة عن المرمى.

المصائب لا تأتي فرادى

في الدقيقة الـ29 تعرض ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس لإصابة دموية قوية. أليكس ساندرو ارتقى في الهواء، لكنه نزل على رأس وجسد دي ليخت بالخطأ، لتسيل الدماء من الهولندي ويخرج لتلقي العلاج.

ليون استغل نقص يوفنتوس أثناء علاج دي ليخت. اختراق رائع من حسام عوار في الدقيقة الـ30 ثم عرضية قابلها لوكاس توسارت بلمسة في المرمى مسجلا الأول.

كريستيانو رونالدو حاول تحقيق التعادل في الدقيقة الـ33 بعدما توغل وسدد من خارج منطقة الجزاء، لكن كرته مرت بجانب القائم.

في الجهة الأخرى كاد ليون يسجل الثاني في الدقيقة الـ40. تمريرة خاطئة من ساندرو قطعها إيكامبي قبل ليوناردو بونوتشي، لكنه سدد فوق المرمى.

الشوط الثاني

يوفنتوس حاول أداء شوط ثاني أفضل. ماوريسيو ساري تدخل لأول مرة في الدقيقة الـ60 بدخول أرون رامسي بدلا من ميراليم بيانتش.

رودي جارسيا رد في الدقيقة الـ65 بأولى تبديلاته. شارك مارتن تيرييه بدلا من تيكو إيكامبي.

باولو ديبالا أهدر أخطر فرص الطليان في الدقيقة الـ68. عرضية من أليكس ساندرو، قابلها باولو ديبالا بتصويبة على الطائر بجانب القائم بقليل.

هجوم يفتقد الدقة

ساري لجأ هنا لدكته مجددا، ودفع بجونزالو إيجواين بدلا من بيانتش في الدقيقة الـ70.

دانيلو سدد مجددا في الدقيقة الـ74 لكن بعيدة عن المرمى.

رودي جارسيا أجرى أيضا ثان تبديلاته في الدقيقة الـ77 بدخول كيني تيتي بدلا من ليو دوبويه.

فيما رد ساري بدخول فيدريكو بيرنارديسكي بدلا من أدريان رابيو في الدقيقة الـ78.

تسديدة أخرى من ديبالا في الدقيقة الـ79 فوق المرمى.

وكان آخر أوراق ليون في الدقيقة الـ80 بدخول خواكين أنديرسون بدلا من ماكسويل كورنييه.

باولو ديبالا توغل بشكل رائع في الدقيقة الـ85 وأرسل عرضية استقبلها جونزالو إيجواين، لكن إيجواين سدد بجانب المرمى.

ديبالا سجل التعادل في الدقيقة الـ87 لكنه كان في موضع التسلل، فألغي الهدف.

ديبالا طالب بركلة جزاء جديدة في الدقيقة الـ88، لكن خيسوس جيل مانزانو حكم اللقاء قرر أنها لا ترتقي لذلك.

ضغط يوفنتوس استمر في الدقائق الأخيرة. رونالدو أرسل عرضية استلمها إيجواين داخل منطقة الجزاء وسقط أيضا وسط رفض الحكم لاحتساب أي شيء.

الضغط لم يستمر عن شيء، لينتهي اللقاء بفوز ليون على يوفنتوس بهدف مقابل لا شيء.

مباراة الإياب ستكون في تورينو يوم 17 مارس المقبل. يوفنتوس سيكون بحاجة للفوز بهدفين للتأهل، فيما يحتاج ليون للتعادل.

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